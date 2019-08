‘Que Dios los perdone’ exclama hombre antes de ser linchado en Puebla; era inocente

El pasado 6 de agosto siete hombres fueron brutalmente por pobladores de Puebla, en las comunidades de Tepexco y Cohuecan, pues aseguraban que los linchados pertenecían a una banda de secuestradores.

De manera extraoficial se indicó que algunos de los linchados en Puebla eran inocentes, dos de ellos trabajadores, uno de ellos antes de ser atacado, logró esconderse y comunicarse con su esposa antes de morir, a quien le envió un último mensaje.

De acuerdo con el portal “El sol de Puebla” el hombre identificado como Ulises Odair, realizó una videollamada a su esposa, a quien le dijo que estaba a punto de ser linchado, pues lo confundieron con un secuestrador.

Se indicó que el hombre se encontraba con su cuñado comprando alimentos, cuando los dos fueron detenidos por habitantes del lugar, más tarde ambos fueron asesinados, pues los colgaron de un árbol en Puebla.

De acuerdo con la declaración hecha por la viuda de Ulises, su esposo y su hermano habían ido desde un año atrás de Guerrero a Puebla, por cuestiones de trabajo; fue el hermano de la mujer quien consiguió el trabajo e invitó a Ulises a trabajar con él.

El día de los linchamientos Ulises hizo una video llamada con su esposa:

“En eso, muy asustado me dijo que venía muchísima gente, como unas 300 personas que gritaban que éramos secuestradores”.

Según se indicó pobladores armados con machetes y palos los atraparon, primero agarraron a su cuñado y Ulises logró esconderse detrás de una barranca, donde habría hecho la llamada.

“Si no salgo de esta, quiero decirte que no tengo nada que ver, y no hay de otra, que Dios los perdone”.