Puebla registró un total de 79 presuntos feminicidios durante el año 2019

Uno de los delitos que ha generado gran consternación en toda la sociedad mexicana durante los últimos años, son los miles de casos de feminicidios registrados en prácticamente todo el territorio. Un ejemplo de ello son los 79 presuntos asesinatos en contra de mujeres documentados en Puebla durante el año 2019, lo cual puede traducirse en un asesinato cada 4.5 días, según cifras del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla.

Los feminicidios van en incremento en todo el país

El informe contrasta con los datos de la FGE

De acuerdo con información presentada por el portal “e-Consulta”, la cual ha trascendido de manera importante en las noticias de hoy. Al presentar el Informe de Probables Feminicidios durante el año 2019, la responsable del observatorio, Ana Laura Gamboa Muñoz, especificó que el conteo atiende a criterios legales y de perspectiva de género, por lo que es mayor al del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), que sólo reportan 58 feminicidios.

En dicho informe se llegó a la conclusión que de los 79 casos considerados en Puebla, 26 se catalogaron de tipo íntimo, siete como no íntimos, seis fueron contra menores de edad y uno de tipo familiar. En el resto de los feminicidios se determinó que no existe la información suficiente para su clasificación. Mientras que el 83% de los crímenes catalogados como íntimos, fueron cometidos por las parejas sentimentales de las víctimas, el 11% por una ex pareja y finalmente el 6% por acosadores o pretendientes.

Miles de familias siguen esperando justicia

Te puede interesar En Querétaro, SSP detiene a sujeto con droga etiquetada con siglas del CJNG

Ante esta situación, la especialista en estudios de violencia de género, aseguró que las formas en las que se encontraron los cuerpos de las víctimas dan cuenta de un símbolo de dominación del agresor, pues al menos 55 de estos fueron abandonados en la vía pública. Se pudo confirmar que 26 víctimas presentaron heridas por arma blanca, 19 tuvieron rastros de impactos de arma de fuego y 17 golpes en el cuerpo.