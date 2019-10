“Prometiste que nada te pasaría” el desgarrador mensaje de novia de militar asesinado

Tras las balaceras y múltiples enfrentamientos registrado el pasado 17 de octubre, en culiacán, Sinaloa, un joven soldado perdió la vida, y ahora su novia se ha vuelto viral en redes sociales, esto por la forma tan emotiva en la que se despide.

El joven soldado que falleció fue identificado como Freddy González de 26 años de edad, quien murió minetras cunmplica con sus labores y participaba en el operativo de la detención del hijo de El Chapo.

El cuerpo del joven regresó a su familia, lamentablemente su vida, por lo que sus seres queridos y su novia se vieron seriamente afectados, esta última le escribió una emotiva carta, donde se despedía del “amor de su vida” y donde expresó su profundo dolor por la pérdida.

Me prometiste que siempre estaríamos juntos, que nada ni nadie nos separaría, y que a pesar de las tantas peleas me amabas con el corazón. Me prometiste esperarme cuando terminara de estudiar para empezar nuestra vida juntos, teníamos tantos proyectos juntos y el que más nos daba ilusión, además de formar una familia era tener nuestro propio negocio donde daríamos empleos a muchas personas”.

La Joven del militar asegura que él le prometía que pasarían juntos festividades como Navidad y Año nuevo, además que la presentaría a su familia en Semana Santa, y que a pesar de su trabajo él estaría bien porque “sabía cuidarse.

Prometiste pasar Navidad y Año Nuevo a mi lado, me prometiste que estando en tu trabajo nada te pasaría porque sabes cuidarte muy bien”.

Incluso en la carta la joven asegura que él le había prometido que dejaría de formar parte de las autoridades y conseguiría otro trabajo donde su vida no corra peligro, y de esta forma vivir juntos por el resto de sus vidas.

Me prometiste que te saldrías de trabajar de ahí y le echamos ganas a la vida en un trabajo común para poder pasar a mi lado mucho más tiempo y si teníamos una familia para poder ver crecer a nuestros hijos. Recuerdo que te decía que sin importar tu trabajo yo estaría siempre a tu lado como hasta este momento”.

Pese al profundo dolor la joven logró despedirse, y tratando de mantener el optimismo aseguró que “el cielo está de fiesta porque ganó una gran persona”, poco antes de la publicación también se podía leer:

Este no es un adiós por siempre sino un hasta luego porque el día que yo me vaya nos volveremos a encontrar y estaremos juntos como lo prometimos… Te amo”.

