Profesor es grabado robando a sus alumnos en el salón (VIDEO)

Profesor es grabado robando a sus alumnos en el salón

Hartos de una situación de robo y no hallar al culpable, alumnos de la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes, en Buenos Aires, Argentina, tomaron medidas drásticas y pusieron una cámara oculta para dar con el presunto criminal.

Los alumnos de séptimo grado ya habían reportado el robo de dinero y pertenencias dentro del salón de clases, sin embargo, no lograban dar con el ladrón. Por lo que pusieron puso una cámara oculta en el aula para saber qué era lo que ocurría y así atraparan al ratero.

Pero se llevaron una triste sorpresa al reproducir la grabación y darse cuenta que el que todo este tiempo les había quitado su dinero y otras pertenencias era su propio profesor de educación física.

De acuerdo a un medio de comunicación, el ladrón se llama Matías Rodríguez, quien aprovechaba el recreo para revisar y cada una de las mochilas de sus alumnos y robar las pertenencias de valor de sus alumnos.

Sin embargo, compartieron el video en Internet para exhibir al responsable y cuando llegó a manos del profesor, no le quedó más que aceptar lo que hizo y ofreció disculpas:

"Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen: amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error del que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", escribió el maestro.

Hasta el momento se desconoce si autoridades escolares lo despedirán tras las evidencias, pues uno de los alumnos contó que le habían robado de su mochila mil 400 pesos argentinos (alrededor de mil pesos mexicanos).

Así fue como dieron con el ladrón: