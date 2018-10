Procesiones de ánimas en la península de Yucatán; especial de terror

Ángel Balán_

He recorrido muchas ciudades y sobre todo poblados de la península de Yucatán, ya sea por el paisaje, la gastronomía y la cultura, y es por cultura que me intereso en historias y son los adultos mayores quienes me llenan y nutren con su sabiduría.

Entre las narraciones que me han hecho encuentro coincidencia en una en particular, aquella que narra que un grupo de personas encaminadas en una procesión salen del cementerio a un punto de la población, pero lo sorprendente es que los pobladores aseguran que se trata de ánimas o almas que vienen de visita desde el más allá y que incluso te pueden llevar.

Doña Rosita cuenta que en su natal Bécal, Calkiní, Campeche, uno de los puntos en donde pasará el Tren Maya, sucedió algo que la dejó temerosa...

Especial de terror; Yucatán

"Eran fechas cercanas al día de los muertos, como era costumbre fuimos a visitar a nuestros tíos y veíamos El Chavo del 8, al terminar el programa nos encaminamos a nuestra casa (Una cuadra panteonera) a medio camino vimos a lo lejos la luz de las velas y veladoras como si una procesión viniera de esa dirección hacia donde estábamos", comentó.

Sin embargo algo extraño estaba por suceder pues si bien es normal hacer procesiones en estas fechas, es total mente inusual lo siguiente que nos narro doña Rosita.

"Las luces no se movían, no parpadeaban"

"Lo extraño es que las luces no se movían, no parpadeaban, ni por que hubiera aire, las luces estaban fijas, era imposible que fuera algo normal, mi madre se dio cuenta y para que no tuviéramos miedo nos dijo que es el rezo de la iglesia y que si no creíamos que esperemos, eso sí caminamos más rápido y nos metimos a la casa justo antes de coincidir en el camino, al meternos a casa no se escucho ni un solo paso afuera en la calle", dijo doña Rosita.

Estas apariciones suceden en la zona de la península y se cree es debido a que las almas o pixanes están de regreso y buscan el camino a sus casas.

Rezos extraños

"Al día siguiente una prima mía nos preguntó si escuchamos el rezo y la procesión que había pasado en la noche, sin embargo nadie más escucho sonido alguno, por otra parte una tía que vivía al otro lado de la calle aseguró haber sentido el olor a incienso, vela y flor de muerto". Comentó.

En otro punto de la península, en un poblado al sur de la capital yucateca escuché hace unos años la siguiente narración.

Era una familia acomodada que vivía en el centro del poblado, en la familia se encontraba papá, mamá, dos hijas y los abuelos, una tercera hija ya había formado su familia y vivía esposada y con un pequeño bebé en otro punto de este poblado.

La más joven de la familia era una adolescente terca y curiosa y había recientemente escuchado la historia de la procesión de las ánimas y esa noche estaba dispuesta a comprobarlo.

Espero despierta por varias horas sentada en una silla alta y pegada a una ventana abierta que daba a la calle mientras todos dormían, de repente escuchó a un grupo de personas que rezaba, de repente se acercó una mujer y le dio una vela encendida y la tomó.

Después vio que en la procesión habían personas que recientemente habían fallecido y fue cuando sintió terror, mientras avanzaba la fila pasaban las almas de personas antiguas incluso aquellas que se venían como si hubieran estado en la guerra.

Te recomendamos: El tapa caminos, un ser diabólico que fue visto en Cancún

Al terminar de ver esto se fue a su cuarto y guardó la vela en una cajita, al día siguiente se lo contó a su abuela quién enojada le lanzó una cachetada y le dijo que al tomar la vela había firmado su entrada al más allá.

Fue entonces que le dijeron que tendría que buscar a un bebé recién nacido amarrarle un hijo rojo en la muñeca y seguir las instrucciones que le indicara.

Su hermana temerosa le presto a su pequeño hijo y sucedió algo inesperado.

Pasaban las 11 de la noche y se escuchó venir la procesión de ánimas, iban en dirección al cementerio pues ese era el 2 de noviembre, tomó el hueso y al bebé, en un momento el hueso tomó forma de vela y apareció la mujer que le dijo "ven vamos, el camino es largo no debemos llegar tarde", en ese momento la joven pellizcó a su sobrino y este comenzó a llorar y a gritar "Perdóname no puedo acompañarte en esta ocasión tengo que cuidar al niño", la mujer que era la muerte le respondió "Te entiendo, devuélveme mi vela, te perdono por el ama inocente que está en tus brazos", y la procesión desapareció.

Te recomendamos: Niña fantasma aterroriza hospital abandonado de Cancún

Es por esta razón que a los bebés de menos de dos años se les acostumbra poner un hilo rojo en sus manos como pulsera, en la zona de la península todo para evitar que se los lleven las almas al más allá y evitar el mal de ojo.