Primero le regalaron rosas y luego la quieren matar

Abigail Nava vio por primera vez a la persona que la enamoró, y misma que casi le quita la vida, durante un concierto en la Feria de Torreón.

De acuerdo a su testimonio, la víctima declaró que había conocido a su agresor a través de unos amigos en común. Días después se pusieron de acuerdo para ir a otro baile, en donde le compró todas las flores que pudo.

“Yo creo que fueron más de 400 rosas”, señala Abigail en entrevista para un diario local.

Después de que cumplieron un mes saliendo, él mostró las primeras actitudes de violencia, al revisarle su celular y decirle que era una “puta” y un “pendeja” por tener conversaciones y llamadas con amigos.

También le comenzaba a cuestionar comprarse ropa para salir a pasear, a lo que ella le respondió que para eso trabajaba.

Fue entonces cuando le pidió que cambiara de número telefónico y eliminara todos sus contactos. Por lo que la víctima accedió.

“Después me pidió que me fuera a una casa que tenía su mamá y que a ella le pagara la renta, y accedí”, relata.

Ya viviendo en casa de su mamá, fue cuando la golpeó por primera vez y de ahí las agresiones físicas no pararon.

Abigail decidió denunciarlo; sin embargo, cuando él se enteró, la obligó a ir a la Fiscalía a retirar la demanda bajo la promesa que iba a cambiar.

De igual manera, le quitó su celular por lo que no podía comunicarse con su familia, debían hacerlo a través del agresor.

Así sufrió Abigail durante dos años e incluso fue amenazada de muerte con un cuchillo: “también me sacaba desnuda a la calle y me decía que ahí me sentara. Supe que me iba a matar”.

Después de que logró escaparse metió una demanda, pero por motivo de este procedimiento legal en contra su ex, no se puede mencionar su nombre; sin embargo, él la sigue amenazando.

“Todavía hace un mes me mandó mensajes para amenazarme de muerte”.

Abigaíl Nava hizo público su caso en las redes sociales para alarmar sobre la problemática que viven mujeres que por estar sometidas o enamoradas no se atreven a denunciar y pedir ayuda.

“Si te das cuenta que estás en un círculo de violencia, da mucho miedo y sufres amenazas, pero desde que yo decidí denunciar y alejarme de él, mi vida cambió completamente y se llenó de bendiciones”.

“Vivir de una manera sana es lo mejor. Por eso, no se callen, vayan y denuncien, pero también hay que darle seguimiento y presionar a las autoridades para que nos hagan caso”.

El 2021fue el año más violento contra las mujeres en La Laguna

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) presentó su reporte de la incidencia delictiva donde sobresalen algunos comparativos con años anteriores y deja al 2021 como el año que más delitos contra las mujeres se ha registrado en la región desde que se tiene registro y control de los mismos.

En dichos documentos se incluyen los relacionados con la violencia sexual, la violencia familiar y el feminicidio, crímenes que suman una cantidad de carpetas que no se había registrado anteriormente.

El director del CCI, Marco Antonio Zamarripa González, precisó que cada 100 minutos se inició una carpeta por violencia familiar, cada 36 horas una por violación y cada mes un feminicidio.

Por su parte, cientos de mujeres ya han protestado en Coahuila, desde mujeres jóvenes hasta las aduktas mayores, todas con un mismo objetivo: frenar la violencia de género y alzar la voz en contra del panorama nacional en donde mujeres son asesinadas, desaparecidas y expuestas a algún tipo de abuso.

¿Cuál es la principal causa del feminicidio?

Los feminicidios son cometidos por una pareja actual

La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja.

