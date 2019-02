Presuntos policías secuestran a fotógrafo extranjero en Córdoba, Veracruz

Elementos de la Policía de Córdoba, Veracruz, habrían participado en la privación ilegal de la libertad de John Sevigny, fotógrafo estadounidense y de su compañera mexicana quien habría sido violada por los mismos secuestradores.

Sevigny relató en un portal de internet (Medium.com ) que el secuestro ocurrió el pasado 8 de enero en el municipio de Córdoba cuando él y su amiga fueron sorprendidos personas armadas con actitud de policías que sin mediar palabra los aprehendieron y trasladaron a una casa de seguridad a las afueras de Córdoba, en donde fue golpeado y su compañera abusada sexualmente.

En este lugar, dijo, había más personas privadas de su libertad y algunas de ellas eran asesinadas o torturadas.

“Por casi dos días, mi amiga fue violada en grupo repetidamente, a mí me golpearon salvajemente, y ambos fuimos torturados en numerosas e imaginativas formas bien practicadas. No dormimos o comimos. No se nos permitía pararnos, caminar o hacer preguntas”.