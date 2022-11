Presunto feminicida quedó en libertad por “falta de pruebas”

La Verdad Noticias informa que un presunto feminicida quedó en libertad esto en el estado de Oaxaca. El implicado es identificado como Edwin J. quien estuvo preso siete años y siete meses al ser considerado como el presunto feminicida de Vanessa Iris, de 17 años edad.

La joven recibió una decena de puñaladas en diferentes partes del cuerpo, durante un supuesto asalto en la capital de Oaxaca pero debido a que se dieron faltas de pruebas que lo incriminaran, Edwin J. fue absuelto.

Por su parte, Cornelio Mejía, padre de la víctima, luego que supo que el presunto feminicida quedó en libertad exigió justicia y mostró su inconformidad por el resolutivo de los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y especializada en Adolescentes Colegiada.

“La liberación del sujeto llegó a unos días de cumplirse ocho años del crimen que apagó la vida de Vanessa, mi única hija. La familia --de casualidad -- nos enteramos después de varias semanas que recibió la boleta de la libertad, como víctimas indirectas no nos consideraron”, Cornelio Mejía.

José Luis Ríos Cruz, Abraham Isaac Soriano Reyes y Verónica Morales Díaz, magistrados y jueza, respectivamente, integrantes de la Sala, modificaron la sentencia condenatoria de 30 años de prisión y cancelaron el pago de reparación del daño de 151 mil 134 pesos, al considerar que Edwin J., no tuvo responsabilidad en el homicidio de la estudiante de bachillerato.

El padre de Vanessa dijo: “Ordenaron la libertad del imputado, al concluir, que no existen pruebas con la plenitud requerida para la emisión de una sentencia condenatoria, no advirtieron que tenga la conducta de un feminicida. Según su criterio, el Ministerio Público no cumplió con los requisitos legales para darles validez plena a las indagatorias”.

“Nos sorprende la determinación de los magistrados, entonces, ahora empezamos desde cero”, Cornelio.

En medio de la tristeza y frustración, porque el presunto feminicida quedó en libertad, el padre de la víctima dijo: “A mi hija, la asesinaron en un supuesto asalto. El sujeto le asestó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo, las cuales le produjeron de manera inmediata la muerte; al parecer ella conocía a su agresor”.

Ahora la familia tiene miedo que el recién absuelto decida cobrar venganza por los años que estuvo preso, al parecer sin pruebas.

¿Cómo fue el feminicidio de Vanessa Iris?

Hace casi ocho años Vanessa Iris fue asesinada de múltiples puñaladas, pero su presunto feminicida quedó en libertad.

Vanessa Iris conocida como Vane, era estudiante del quinto semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 126 (CBTis), al momento de su asesinato contaba con 17 años y estaba en la puerta de la casa de su novio, en la agencia de Cinco Señores, en inmediaciones del centro histórico.

Los hechos ocurrieron el día jueves 26 de noviembre de 2014, antes de las 13:00 horas, en ese momento la chica esperaba a que le abrieran mientras comenzó a manipular su teléfono celular.

Se dijo que de repente Edwin J. la abordó, pero llevaba una navaja metida bajo la manga de la mano derecha de su sudadera, y le dijo: “dame tu teléfono y todo lo que traes”, al mismo tiempo que la tocaba lascivamente.

La adolescente se opuso al salto, manoteó, lo arañó en el cuello y rostro, a la vez que comenzó a gritar, el nombre del sujeto, por lo que Edwin J., presuntamente le dio varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo, las cuales le produjeron de manera inmediata la muerte. Casi ocho años después su presunto feminicida quedó en libertad.

En el expediente penal 43/2015 dice que la necropsia reveló lesiones en la parte superior del cuello, tórax del lado izquierdo que lesionó el ventrículo izquierdo del corazón que provocó hemorragia intensa interna, así como otras heridas en las costillas, brazo y antebrazo izquierdo y heridas entre los dedos de la mano izquierda.

Mientras estaba preso, el abogado del detenido apeló varias ocasiones al amparo de la justicia federal, aunque en ningún caso prosperó; no obstante, una vez sentenciado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado lo eximió y ahora el presunto feminicida quedó en libertad.

