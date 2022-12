Presunta feminicida fingió embarazo después de muerte de Rosa Isela | Especial

Verónica “N”, una de las presuntas feminicidas de Rosa Isela Castro Vázquez, fingió estar embarazada y tener un parto para poder quedarse con la bebé de su víctima.

De acuerdo con las autoridades estatales, la principal sospechosa se llevó la placenta de la víctima y con ello simular los restos del parto en su domicilio con la ayuda de Gonzalo “N”, a quien le pagó 10 mil pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz entregarán a la recién nacida a su padre biológico; sin embargo, la familia de Rosa Isela buscará la custodia debido a que la expareja de la joven la abandonó en los meses de gestación.

Esto orilló a Rosa Isela a buscar ayuda para la manutención de su hija que estaba en camino de nacer, lo que aprovechó la Verónica “N” para embaucarla y privarla de su libertad, para después matarla y quedarse con la bebé.

En medio de la incertidumbre, este lunes familiares y amigos sepultaron los restos de Rosa Isela Castro Vázquez, quien fue asesinada con 8 meses de embarazo para, posteriormente, extraerle a su bebé.

Entregan ataúd sellado

Luego de que los peritos de la ciudad de Veracruz les entregaron el ataúd sellado a los familiares de la víctima, los familiares no pudieron reconocer el cuerpo de la joven de 20 años.

“Yo no la he visto, mi mamá no la ha visto, no sabemos si es o no”, acusó Mara Lizbeth Castro Vázquez, hermana de la víctima.

El argumento de la Fiscalía de Veracruz fue que los restos se encontraban en un avanzado estado de composición tras ser reportada como desaparecida desde el 30 de noviembre pasado como lo reportó La Verdad Noticias.

Mara Lizbeth dijo que las autoridades de la FGE pidieron a los familiares solo velar a Rosa Isela unas cuantas horas y después sepultarla.

Solo la expareja de la joven de 20 años pudo ver el cuerpo, pero quedó la incertidumbre de su madre y sus familiares.

“Nos dijeron que en cuánto nos la entregaran solo podíamos tenerla de media hora a una hora y después moverla al panteón porque está en malas condiciones”, dijo a Diario de Xalapa.

De acuerdo con medios locales, los restos fueron velados en la colonia Emiliano Zapata, en Veracruz para luego ser trasladados a la comunidad de Plan de Manantial, ubicado en un poblado de Tierra Colorada, donde es originaria la familia de Rosa Isela.

