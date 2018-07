Prenda intima provoca trágico accidente

Un trágico y chusco accidente ocurrió el pasado domingo en la colonia Buenos Aires, en Uruapan, donde una prenda íntima por poco y causa una desgracia.

Una prenda intima se desprendió de algún tendedero por los fuertes vientos en la zona, voló hacia la carretera y cubrió el rostro de un motociclista, provocando que este perdiera visibilidad y control de su vehículo, cayendo al pavimento.

Tras reportarse el accidente, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes trasladaron al lesionado a un Hospital de la zona, donde se reporta fuera de peligro.

Al ser entrevistado, el desafortunado motociclista señalo que la prenda intima de repente llegó volando y le cubrió el rostro, y aunque por un instante respiró la sensualidad del hecho, inmediatamente inició una desesperada acción para quitarse la prenda, lo que provocó que perdiera el control y derrapara, cayendo sobre la carretera.

“Casi me mato, y todo por un calzón”, dijo el accidentado.

“Ahora pues solo quiero conocer a la dueña de la prenda que casi me mata y con eso me robó el corazón, pues prácticamente me tiro un calzón y no puedo apartarla de mi mente. Ojalá aparezca y pueda invitarla a salir”, finalizó.

