Precauciones para evitar un secuestro en un taxi

Aunque suene crudo o frio, debemos estar sumamente preparadas cuando tomamos un taxi o cualquier auto de servicio privado como Uber o Cabify, pues no sabemos las verdaderas intenciones del chofer que supuestamente nos va a llevar a nuestro destino.

¡Evita un secuestro!

Tras los hechos delictivos que se han presentado estos últimos años en nuestro país, es importante hacer conciencia de cómo actuar en el desafortunado caso de estar en una situación de riesgo.

Debes tener en mente que lo único que importa es salir con vida de la ocasión así que aquí te dejamos un par de consejos para poner en practica. Recuerda que la comunicación con tus seres queridos y tus amigos cercanos es de vital importancia.

1.- Whatsapp puede ser de gran ayuda

Tus familiares y tu pueden hacer un grupo de WhatsApp donde se avisen que ya llegaron o donde puedan compartir placas o las rutas en las que se encuentran. También compartan el contacto de un familiar al que puedan marcar si hay una emergencia. Escoge amigas que generalmente estén conectadas o que sabes que van a esperar a que llegues a salvo. Este grupo debe ser exclusivo para cuestiones de seguridad, evita enviar mensajes de otro tipo.

Haz un grupo de whatsapp

DATO: Envía tu ubicación en tiempo real en el grupo de wsp.

2.- Apps - Tecnología

Descarga apps de emergencia como la aplicación del 911 CDMX o Mi Policía. O busca la app de la policía en tu estado, también existen otras como Circle of 6, BSafe y No estoy sola. Muchas de estas enviarán un mensaje a los contactos que selecciones avisándoles que necesitas ayuda.

3.- ¡Muy importante!

Siempre carga crédito, adquiere un plan para tu móvil y ten pila en tu celular. Compra una pila portátil de emergencia por si se te acaba mientras vas en un viaje. Recuerda que solo debes ocuparla para una situación de este tipo. Ten saldo suficiente siempre para poder conectarte a internet o hacer llamadas.

4.- Manda foto del taxi y su placa

"Antes de subirte a un taxi toma una foto de las placas, no tengas pena ni miedo de hacerlo. Envía la foto a tu grupo de amigas o a tu persona de confianza. Si pediste Uber envía la captura de las placas y la fotografía de tu conductor. Si reconoces el modelo del auto, también avísale a tus amigas en qué tipo de vehículo te están transportando"

Manda foto de la placa

5.- ¡AVISA!

Cuando te subas realiza una llamada avisando que vas para tu destino y cuál es el tiempo aproximado de tu llegada.

6.- Confía en tu intuición

Si en cualquier punto de tu viaje sientes que algo no está bien, pide con seguridad que te bajen en ese momento, no tienes que dar explicaciones, no sientas pena o vergüenza. Nos han educado para que primero pensemos en los sentimientos de los demás que en nuestra propia integridad física.

7.- Maps o Waze

Si no conoces la ruta a tu destino, abre Google Maps o Waze y ve siguiendo la trayectoria sugerida. Si te das cuenta de que el chofer se está desviando o algo te da mala espina, exígele que se detenga, baja del carro y pide ayuda.

Usa waze o maps

8.- 911

Si crees que el chófer te está intentando secuestrar primero trata de contactar a la policía, puedes utilizar la aplicación del 911 donde podrás abrir un chat y avisar lo que está sucediendo. Envía la información a tu grupo de amigas, especialmente mantén prendido el GPS de tu teléfono el cuál mostrará tu ubicación en tiempo real por si necesitan ir a buscarte. Si usas Uber también puedes pedir ayuda desde la aplicación.

Datos de: femfutura.org

