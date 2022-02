Posponen audiencia de Mario Saénz donde dictarán sentencia por feminicidio

Mario Saénz ha estado internado más de dos años en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México por el presunto homicidio de su ex novia Victoria Salas.

El pasado viernes 11 de febrero se llevaría a cabo la audiencia donde el juez dictaría la sentencia del Skater; sin embargo, fue pospuesta debido a que no llegó el apoyo psicológico.

Mario Saénz fue declarado culpable el pasado viernes 4 de febrero y su familia espera la sentencia para apelar y buscar sean retomadas las pruebas que fueron desechadas durante el juicio.

Posponen la audiencia donde dictaría sentencia de Mario Saénz

Se pospuso al día viernes 4 de marzo cuando se dará a conocer la sentencia del joven

La audiencia donde se daría a conocer la sentencia contra Mario Sáenz, declarado culpable por el feminicidio de Victoria Pamela Salas fue pospuesta. Será el próximo viernes 4 de marzo cuando se conocerá la sentencia del skater, por la que la defensa de la familia de Victoria pide 60 años.

También se fijó la fecha del viernes 11 de marzo de 2022 para la determinación de los daños y el resarcimiento de los mismos.

Consuelo Salas, madre de Victoria Pamela salió de la sala de audiencias en el reclusorio Sur y fue trasladada a su casa a bordo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La activista Frida Guerrera ha acompañado el caso, compartió en su perfil de Twitter que la razón por la que se pospuso la audiencia fue “porque no llegó psicología para apoyarlos”.

Les hago saber por atención. La audiencia de #VictoriaPamela se pospuso. Porque no llegó psicología para apoyarlos. Les mantendremos informados. — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) February 12, 2022

Mario Saénz se entrega a las autoridades

Mediante un video en YouTube el joven compartió cómo se entregó a las autoridades

A través de Youtube, se mostró una grabación donde Sáenz habla del caso. Frente a la cámara, dijo:

“Hola a todos, hoy es el día, me voy a presentar con las autoridades para que se cumplimente la orden de aprehensión en mi contra con puras mentiras. Estamos a sábado 30 de Marzo de 2019, y pues no se cuanto tiempo me van a tener preso pero yo voy a comprobar mi inocencia, ya tienen demasiadas pruebas. Todo ha sido un show que me fabricó la procuraduría de la Ciudad de México como un culpable de estar en un lugar en el que jamás he estado, entonces pues ya me estoy presentando para que se haga justicia y a mí me deslinden de cualquier responsabilidad”.

Después de esas palabras el joven skater enfocó el teléfono móvil hacia el estacionamiento de una plaza comercial y afirmó que en dicho sitio se encontraban agentes de la procuraduría capitalina.

“Me estoy presentando porque ya aceptaron las pruebas que presenté, ya se hicieron pruebas de ADN que incluso salieron negativas. Incluso pues ya, se tiene que comprobar mi inocencia ante la autoridad”.

Dicho esto, una mujer y otra persona le colocan las esposas. Después, salen del establecimiento.

