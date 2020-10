Posible FEMINICIDIO en Morelia; María Fernanda discusión con su ex novio

Las autoridades de Morelia investigan un presunto feminicidio que ha causado conmoción en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la información local, la joven identificada como María Fernanda Méndez Zamudio, de 19 años de edad, quien era estudiante de diseño gráfico en la Universidad La Selle, fue hallada sin vida debajo de un puente.

Familiares de la víctima dicen que la joven salió con varios amigos el domingo 4 de octubre, donde coincidió con su ex novio.

Pelea con su ex novio antes de morir

Testigos dijeron que María tuvo una discusión con el muchacho de 20 años y se fueron juntos. El hombre al día siguiente le dijo a la mamá de ella que habían peleado y que ella se bajó del auto.

"Él me dijo que fuéramos a buscarla, me llamó a las 7 de la mañana y me dijo que fuéramos a buscarla, porque había tenido una discusión con ella y había salido corriendo. Y me llevó ahí, al puente”, declaró la señora.

María Fernanda fue hallada sin vida debajo de un puente

La mujer ahora ha pedido a las autoridades que no se descarte ninguna línea de investigación, pues le pareció sospechoso que a la última persona que vio fuera al ex novio, y que además hubieran discutido antes de que ella falleciera.