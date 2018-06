Poseído por los celos, mató a su pareja a golpes

El presunto homicida de una mujer, quien estuvo reportada como desaparecida y después su cadáver fue localizado enterrado de forma clandestina en un cuarto de la vivienda conyugal, fue detenido y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

José Omar Barrientos Núñez presuntamente golpeó a su pareja Analy Torres Saucedo, con un marro, tras sostener una pelea motivada por celos. Al parecer el hombre le reclamó el haber llegado de madrugada y en estado de ebriedad.

Analy Torres Saucedo

Mató a su pareja “porque llegó tarde y borracha”.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron entre las 03:00 y las 07:00 horas del pasado 10 de junio, en el interior de la casa ubicada en la calle José María García número 318 de la colonia Kilómetro 20, en donde Barrientos Núñez agredió físicamente y con un marro a su pareja sentimental.

La víctima murió al sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Fue desnudada y envuelta en un cobertor, además encima del cuerpo se colocó un trozo de alfombra. Luego fue sepultada de forma clandestina en el mismo domicilio.

Ella fue reportada como desaparecida el pasado 11 de junio por el ahora detenido, quien aseveró que horas antes había dejado a Analy en una terminal de camión porque iba a ir a El Paso, Texas, y desde entonces no sabía nada de ella.

Fueron las hermanas, un primo y la madre de la víctima quienes entraron al domicilio conyugal de la calle José María García y localizaron la visa láser de Analy, así como sus cosméticos y el celular y determinaron que José Omar mentía.

Además, observaron tierra removida en un pequeño patio del inmueble, por lo que dieron parte a las autoridades estatales y el 15 de junio agentes de la Unidad de Personas Ausentes adscritos a la Fiscalía de la Mujer efectuaron un cateo en el domicilio, que permitió la recuperación del cuerpo de Torres Saucedo.

El mismo 15 de junio Barrientos Núñez rindió declaración ante el Ministerio Publico, ya en calidad de detenido. Dijo que el 10 de junio su esposa llegó a la casa a las 03:00 horas, ebria, y hubo una discusión porque él le reclamó su conducta; ella le respondió en el mismo tono y luego la mujer tomó el marro y se lo arrojó.

“En eso me lo aventó (el marro), yo me logré quitar. Pero me dio mucho coraje y agarré el marro, entonces Analy se me dejó venir, yo me cegué por el coraje que traía y le empecé a dar con el marro en la cabeza en repetidas ocasiones”.

“Analy cayó en el sillón, estaba como respirando pero traía la cabeza y su frente abierta con mucha sangre. Yo la agarré con mis manos del cuello y la empecé asfixiar para que ya no sufriera, en eso Analy dejó de respirar.

Fui por un cobertor que estaba en un mueble, el cobertor es de color amarillo con un diseño de tigre creo, y la envolví, la empecé a jalar hacia la puerta del patio, empecé a escarbar con una pala en un cachito que tengo de tierra”, declaró.

Ayer, Barrientos escuchó en silencio la formulación de cargos la Séptima Sala de los juzgados locales. La jueza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de dos años y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo jueves a las 11:00 horas.