Policías violentan a mujeres trans en León, Guanajuato

Denuncian que policías violentan a mujeres trans, los uniformados son señalados por ejercer mayor fuerza de la necesaria cuando detuvieron a cuatro mujeres trans.

La comunidad LGBTIQ+ denunció la transfobia que imperó en la actuación policial por lo que exigió una investigación a la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, lo anterior porque presuntamente a una de ellas la desnudaron y a uno la detuvieron por grabar el abuso que sufrían por parte de los policías.

La Verdad Noticias informa que la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana municipal señaló sobre el caso donde los policías violentan a mujeres trans, que aquella noche arrestaron a siete personas las cuales estaban discutiendo y gritando en el bulevar Adolfo López Mateos.

Policías violentan a mujeres trans

Mujeres trans sufren violencia de parte de policías.

Vanesa realizó una transmisión en vivo en los momentos en que los oficiales realizaban las detenciones: “Vayan haciendo tiktok para que vean cómo nos tratan aquí, todo youtube nos está viendo y va a quedar aquí este video... es la patrulla 808, 447. Así nos tratan aquí en León, según que por tomar, pero no es cierto”.

En la grabación se ve a dos policías que se le acercan y le colocan esposas metálicas en las manos. “Miren cómo me agarran, miren cómo me agarran, vean cómo me agreden”. “¡No me traten así!", les dice.

Vanesa una de las víctimas cuando los policías violentan a mujeres trans, dijo que a ella y a sus compañeras las subieron a las patrullas, golpearon, amenazaron y trasladaron a la delegación poniente (Cepol), en donde tuvieron que pagar una multa para obtener su libertad. En otra transmisión aparece con Tania, quien llorando dice que los policías la desnudaron.

¿Qué es la transfobia?

La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos ordena investigar caso de transfobia y violación de derechos.

La transfobia es el miedo, el odio, la desconfianza, incomodidad o no aceptación de las personas transgénero, consideradas transgénero o cuya expresión de género no se ajusta a los roles de género tradicionales.

Sobre el caso donde los Policías violentan a mujeres trans, esto respondieron las autoridades.

La alcaldesa anunció que dio instrucciones para realizar una investigación exhaustiva, por los indicios de posibles crímenes como son las violaciones a los derechos humanos en la detención de 7 personas.

La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado que durante un recorrido de vigilancia las siete personas incurrieron en una infracción al artículo 10 fracción II del Reglamento de Policía y Vialidad, por lo que los oficiales arrestaron a las personas y fueron trasladadas al Juzgado Cívico Poniente.

“En la revisión médica que se hace a cada uno de los detenidos en el Juzgado Cívico, las personas detenidas no presentaron golpes ni lesiones de reciente evolución”.

Sobre que los Policías violentan a mujeres trans, la secretaría dijo que como marca el Reglamento de Justicia Cívica, se desarrolló la audiencia pública, grabada y registrada en acta, con la comparecencia de los policías y las personas detenidas, y en ese acto ninguno de ellas señaló haber sufrido algún abuso policial o haber recibido golpes.

