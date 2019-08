Policías que golpearon a periodista ya fueron suspendidos de sus cargos

Como informamos en su momento una mujer que se identificó como reportera de una televisora local de Michoacán, denunció a través de un video en redes sociales que policías de Morelia la agredieron física y psicológicamente, pues la golpearon en repetidas ocasiones en la cara y se burlaron de ella, luego que la reportera les pidiera ayuda pues había sufrido un intento de violación.

Las policías que la agredieron fueron dadas de baja

Respecto al caso nueva información ha salido a relucir, pues se indicó que las dos mujeres policías que la agredieron ya han sido dadas de baja de sus servicios mientras se continúan con las investigaciones.

Policías que golpearon a periodista ya fueron suspendidos de sus cargos

Además del video publicado, en una entrevista con Ana Paula Ordorica, Mitzi Yanet, señaló que las policías no le brindaron ayuda, dejaron ir a su agresor y luego de decirles que era periodista la cuestionaron ,se burlaron y la agredieron golpeándola en repetidas ocasiones, posteriormente se la llevaron detenida y la mantuvieron en los separos por casi 24 horas, en el video la joven señaló:

“Más que apoyarme me detuvieron revictimizándome. Me subieron a la patrulla y al momento de indicarles que era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico; cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que ahí no me iba a servir, y propinándome diversos golpes en la cara”

El caso ya es investigado

Al final la joven asegura que “le hicieron el favor” de dejarla salir antes de cunmplir las 24 horas de arresto, pero le pusieron sanciones comunitarias que debería de cumplir, sin embargo en la entrevista Mitzi señaló que afortunadamente su caso ya es investigado y que las dos oficiales ya fueron suspendidas de su cargo.

Policías que golpearon a periodista ya fueron suspendidos de sus cargos

La denuncia ya lleva el curso natural. Las autoridades me han atendido muy puntualmente, ya las investigaciones están iniciando. Por parte de la Policía Municipal, ya suspendieron momentáneamente a los elementos que me agredieron, del cargo, mientras las investigaciones terminan”

Te puede interesar: VIDEO: Reportera sufre intento de violación, pide ayuda a policías y ellas la golpean

En cuanto al sujeto que intentó abusar sexualemtne de ella, ya hay una avance de la investigación y se espera que pronto haya resultados favorables para dar con el paradero del agresor.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos