Policías de Veracruz fingen ser sicarios del CJNG y torturan a sus víctimas (VIDEO)

ZONA DE GUERRA #VERACRUZ

TEXTO VIDEO E IMÁGENES



REPORTE VIA @Karygp#CORDOBA #ORIZABA "CJNG" VIA RS DENUNCIA A PRESUNTOS "ZETAS" QUE COLUDIDOS C/AUTORIDADES, OBLIGAN A POLICÍAS A REALIZAR LEVANTÓNES DE AJUSTADORES DE SEGUROS, QUE NO REPORTAN AL CARTEL... pic.twitter.com/hFrZN1Q0J4