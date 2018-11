Policía cuenta cómo detuvo a "El Chapo"

Policía cuenta como detuvo a "El Chapo"

Un elemento de la Policía Federal jamás se imaginó que horas antes de que finalizara su turno de trabajo, capturaría a uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo: Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Para el policía, se trataba de un día más en el trabajo que desde pequeño anheló estar. Cubría el tercer turno en los Mochis, Sinaloa, correspondiente a un horario de 11 de la noche a 7 de la mañana. Todo transcurría normal.

"Un turno cualquiera implicaba realizar mis recorridos, hacer folios de infracción si era el caso y en general, estar al pendiente de prevenir y atender cualquier delito que se pudiera registrar", abundó.

Sin embargo, al rededor de las 3 y 4 de la mañana comenzó a escuchar varios helicópteros, sin tener conocimiento de que se trataba de un operativo de la Sedena y la Marina para capturar al líder del cártel de Sinaloa.

A partir de ese momento notó que la madruga estaba más sola que de costumbre. "En algún momento, nos reunimos con el Responsable de Turno (RT) en uno de los tramos.

RT - Está medio raro ¿ya escuchaste a los helicópteros?

Policía - Yo también escuché. ¿Qué será?

RT - No pues quien sabe. Ahí nos vemos al rato.

Y el RT siguió con su recorrido".

Un par de horas más tarde comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego, pero la orden fue que los policías en turno se mantuvieran al margen y esperaran el cambio de turno, por lo que esperó bajo un puente ubicado en la entrada de la ciudad.

La madrugada del 8 de enero de 2016, la Sedena y Marina comenzó el operativo para la detención de "El Chapo"

Momento de la detención

Cerca de las 6:00 horas se les informó de un reporte de robo de un vehículo Focus rojo. Unos 10 minutos después, el auto pasó frente a él policía, pero no logró corroborar el número de la placa reportada, por lo que informó a su RT y comenzó a seguirlo.

Más adelante confirmó que se trataba del auto robado, y procedió a detener su camino.

"Del focus se bajó primero el conductor, quien hizo contacto con el RT, mientras que yo me paré del otro lado de la patrulla para darle cobertura. “Comandante, traigo al patrón, échenme la mano”, alcancé a escuchar que decía el conductor, lo que me pareció muy extraño.

"Caminé y me paré del lado del acompañante del vehículo. Abrí la puerta y el pasajero se me quedó viendo: “Ah canijo, es El Chapo”, pensé.

Chapo - Comandante, comandante, échenme la mano.

Policía - A ver “patrón”, bájese tantito.

"Lo bajé y lo tomé del hombro. Alcancé a ver que traía una pistola debajo de sus piernas, por lo que rápido lo jalé para conmigo, como abrazándolo para ver si no traía un arma fajada.

"Lo jalé y empecé a caminar a la parte trasera de mi patrulla. Cuando iba llegando a la puerta le puse rápido las esposas. “¿Por qué comandante? ¿Por qué me esposas? ¿Por qué me tratas así?”,me decía.

- “Espérese, espérese, ahorita vemos”, le contesté.

Abrí la puerta de la patrulla y lo aventé hacia adentro. “Espérese ¿por qué me trata así?”, me gritó.

De inmediato le dijo al RT que detuviera al sujeto con el que estaba hablando ya que se trataba de "El Cholo".

Ya en la patrulla, "El Chapo" pedía que fuera llevado a Che Ríos, donde ya lo estaban esperando, sin embargo el policía se dirigió en sentido contrario.

"Cuando iba a medio camino, a lo lejos vi unas camionetas y sentí miedo. Entonces vi un hotel donde a veces comíamos y se me hizo fácil meterme. Sabía que ahí era menos probable que me encontraran".

A solas, "El Chapo" intentó sobornar al policía que lo capturó

"El Chapo" intentó sobornar al policía

Estuve a solas con él un rato. Fue entonces cuando me ofreció dinero.

Chapo - Ayúdeme y no va a volver a trabajar. Comandante, dígame qué quiere pero ya écheme la mano.

Policía - Ahorita vemos, ahorita platicamos de eso.

Chapo - Le ofrezco dos o tres empresas de aquí de Sinaloa; es más, le dejo 50 millones de dólares, para no vuelva a trabajar nunca en su vida.

Policía - Ahorita, espérese. Ahorita vemos qué hacemos.

Chapo - Comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale.

Policía - También entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó.

Chapo - No ya sé. Ese fue un atorón bien.

Policía - Ahí está. Nomás entiéndame que es mi trabajo.

Chapo - Está bien comandante.

Se quedó callado, se agachó y no me volvió a hablar o a ofrecerme algo.

Más tarde, llegó un helicóptero de la Marina y Sedena, quienes procedieron con la detención del "El Chapo".

La Sedena y la Marina procedieron con la detención de "El Chapo"

"Hay quien me pregunta por qué no acepté el dinero que me daba. Para mí fue sencillo: aún con todo su dinero, lo vi sucio, mojado, venía del drenaje, maloliente.

"Y yo nunca me quería ver así. “Cincuenta millones de dólares que en mi vida me voy a gastar, pero así me voy a ver, huyendo”, pensé.

"Como policía, hice lo que debía de hacer. Es El Chapo: detenlo, espósalo y llévatelo. No había otra opción.

"En mi carrera como policía, durante veinte años de trabajo, siempre he tenido que tomar decisiones rápidas y que afortunadamente siempre han sido las correctas", contó el policía.

