"Pogo" el payaso, el origen de Pennywise (IT)

El payaso de IT, Pennywise se ha convertido en uno de los clásicos e íconos de terror pero... ¿Sabías que tiene un origen real?.

John Wayne Gacy nació en 1942 y entre 1972 y 1977 asesinó a más de 30 niños y adolescentes.

El hombre solía disfrazarse de payaso para animar las fiestas de los niños del vecindario y se hacía llamar "Pogo".

Su atuendo era más terrorifico que de risa pues se pintaba toda la cara de blanco, los ojos de azul y la boca de rojo además que usaba un gran y enorme jumper blanco y rojo.

En el año 1971 compró una casa, se casó y comenzó una nueva y feliz vida en el domicilio que sería testigo de decenas de matanzas.

El hombre tenía su propio negocio de construcción pero la verdad es que seguía con los deseos en su mente de abusar de niños.

La primera vez que mató fue con un adolescente que había secuestrado en la calle al cual obligó a tener sexo con él para después matarlo, ahí fue cuando descubrió que asesinar le producía el máximo placer.

Casa de John Wayne Gacy

¿Dónde enterraba los cadáveres?

Jhon Wayne Gacy escondió más de 20 cadáveres en el sótano de su casa, al ya no tener más espacio enterró tres en las afueras de su domicilio y cuatro más fueron lanzados a un río cercano.

Gacy fue condenado a pena de muerte

Con una inyección letal las autoridades de Estados Unidos acabaron con la vida de Jhon Wayne.

“Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. ¡El Estado me está asesinando! ¡Bésenme el c#$@! ¡Nunca sabrán dónde están los otros!” fueron de las últimas palabras que Wayne exclamó.

