"Perdón hija, por no poder pagar tu rescate", las palabras de una madre ante el secuestro y la muerte de Itzel Mar

#Feminicidio: Madre desconsolada lamenta la muerte de su hija y no haber podido trabajar lo suficiente para pagar el rescate del secuestro.

La joven de 24 años, Itzel Mar fue secuestrada hace un mes en el norte de Veracruz y después de arduos días de búsqueda; el sábado, su cuerpo apareció en el Bajío del municipio Tancoco, el estado del mismo presentaba huellas de tortura, impactos de bala, vendado y amarrado.

"Perdóname hija porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate y te dieron muerte. Hija te amo, descansa en paz Itzel Mar. Perdóname por no haber tenido suficiente dinero para pagar".

"Deben comprender que lo que solicitan no lo tengo, si no desde el primer día lo hubiese dado, es mi única hija cómo la voy a poner en peligro (...); desafortunadamente no tengo y me duele mucho no poderla rescatar".