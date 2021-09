La película del Chapo Guzman, el líder del cártel de Sinaloa, narra la segunda fuga del Chapo, esta vez habría sido mediante del penal de máxima seguridad de El Altiplano mediante un túnel.

El 22 de febrero del 2014, el presidente de México informó que el buscado líder había sido capturado, después de años de persecución, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina Mexicana. Pero el gobierno sólo lo pudo mantener encarcelado por 17 meses, pues el 15 de julio del 2015 salió la noticia que le daría vuelta al mundo: El Chapo se había fugado de nuevo.

Si deseas conocer la historia del chapo Guzman, uno de los narcos más poderosos, a continuación La Verdad Noticias te comparte el trailer de su famosa huida y las series disponibles en Netflix.

Tráiler de la película de El Chapo

Dirigida por Axel Uriegas, El Chapo: El escape del siglo es una película que recrea este suceso que marcó la historia de México. En el filme se plantean situaciones, aún no se sabe qué tan ficticias, que llevaron a ser posible para el gran líder del narcotráfico mexicano escapar de este penal de máxima seguridad y el papel del gobierno en el acto.

Esto es todo lo que tienes que saber del Chapo y la prisión dónde se encuentra actualmente cumpliendo su condena.

¿Cuántas series hay del Chapo Guzmán?

Series de El Chapo en Netflix

La serie del Chapo Guzmán tiene 3 temporadas disponibles en Netflix. Esta serie está protagonizada por Marco de la O como el personaje titular. Se estrenó el 23 de abril de 2017 en Univisión, posteriormente se agregó al catálogo de Netflix para ser difundida a nivel mundial, estrenando el 17 de septiembre de 2017 la segunda temporada y el 9 de julio de 2018 la tercera y última parte.

¿Qué opina el Chapo de su serie?

¿Qué opina el Chapo de sus series?

Aunque no tienen contacto con el líder del Cártel de Sinaloa desde su extradición a EU, su abogado José Refugio Rodríguez dijo que cuenta con un poder notarial para representarlo en una demanda por la serie que está basada en hechos no reales.

José Refugio Rodríguez explicó que la serie se está basando en hechos que no corresponden a la realidad. El comentó: Son dichos que no son ciertos y lo presentan como un criminal despiadado y sin afectos o no, son actos de discriminación. Las empresas creadoras de la película de El Chapo y las series, solo buscan lucrar con su nombre.

