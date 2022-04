Papá de Debanhi: “Si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré”

Mario Escobar, el papá de la joven Debanhi Susana Escobar, de 18 años, no pierde la esperanza de encontrar a su hija, quien desapareció desde la madrugada del pasado domingo 9 de abril en Escobedo, Nuevo León. El progenitor aseguró que continuará buscando a su hija y aún mantiene la fé en que ella está con vida.

Tras la desaparición de la joven sus padres han dado declaraciones y entrevistas a medios de comunicación, esperando que el mensaje llegue a más personas y les ayuden a encontrar a su hija.

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer pues sería muy difícil para nosotros", indicó el señor Mario Escobar, quien suplica que le regresen a su hija.

Padres buscan a la joven con desesperación

La imagen de la izquierda fue la última foto tomada de la joven

Así mismo el padre de la joven comentó que no puede entender porque dejaron a su hija sola en la carretera, mientras que la madre, señaló que está viviendo una gran angustia, pues la pareja está pasando por el peor momento de sus vidas al desconocer el paradero de su hija.

Recordemos que desde el domingo 9 de abril, María de la Luz Balderas, titular de la Comisión Local para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, indicó que el gobierno del estado activó una búsqueda de emergencias para encontrar a la joven, que fue reportada como desaparecida ese mismo día en la mañana.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

La joven desapareció la madrugada del 9 de abril

La joven desapareció la madrugada del 9 de abril tras acudir a una fiesta con dos amigas. Ella se retiró después que sus amigas y aunque estas le enviaron un contacto de confianza para que la recogiera se dice que ella declinó el servicio.

El conductor habría tomado la foto de la joven en medio de la carretera a Laredo y se la envió a sus amigas, quienes se la enviaron a su familia. La joven Debanhi Escobar de 18 años fue vista por última vez en la Carretera Laredo alrededor de las 5:00 de la mañana del 9 de abril.

