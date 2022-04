Papá de Debanhi Escobar suplica que le regresen a su hija

Familia de Debanhi Escobar pide que la regresen

El padre de Debanhi Escobar pide que le regresen a su hija, quien se encuentra desaparecida desde la madrugada del sábado 9 de abril, afirma que la familia de la joven ya no puede más.

Por medio de una reciente entrevista, y con la voz entrecortada el papá de Debanhi hizo un llamado para que si alguien tiene a su hija secuestrada, la regrese, de igual forma pidió apoyo a la ciudadanía para encontrar a la jovén de 18 años.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer lo último que se sabe de Debanhi Susana, quién después de haber acudido a un fiesta no regresó a su casa.

Caso Debanhi Susana Escobar

Debanhi Escobar lleva 60 horas desaparecida

Desde el pasado 9 de abril no se sabe el paradero de Debanhi Escobar, ante la desesperación que sufre la familia, el padre de la jovén manda un mensaje.

“Si alguien tiene a mi hija les pido que me la regresen”

De igual forma el padre de Debanhi Escobar reafirmó que deposita su confianza en las autoridades y agradeció el apoyo que su familia ha recibido para encontrarla y conteniendo las lágrimas afirmó que las personas buenas son más.

“La gente de Nuevo León es bien solidaria, estamos súper agradecidos, porque realmente las redes sociales mueven montañas y yo sé también que la fe mueve montañas”.

“Hay más gente buena que mala, y si alguien tiene a mi hija les pido que me la regresen, que ya no podemos, ya son 60 horas que no sabemos nada de ella, que la necesitamos”.

Detenido no tiene relación con el caso de Debanhi Escobar

Padre de Debanhi Escobar pide que le regresen a su hija

Sobre la detención de un posible sospechoso de la desaparición de Debanhi Escobar, el papá de la jovén dijo que no sabe si se trate del mismo taxista que trasladó a su hija.

El padre de Debanhi Escobar reveló que las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, no les han brindado mayor información sobre el caso.

Recordemos que las autoridades de la Fiscalía revelaron que el detenido identificado como Jesús “N” no tiene relación con la desaparición de Debanhi.

Hasta el momento el caso de Debanhi Escobar no tiene avances en la investigación y su familia pide que las autoridades y la ciudadanía los ayuden a encontrarla.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.