Padre viola a su hija de 13 años, su madre fue cómplice

Elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) detuvieron a una pareja en atención a órdenes de aprehensión por el delito de violación equiparada, ilícito presuntamente cometido en perjuicio de su propia hija de 13 años de edad.

Se trata de Elvira “N” y Agustín “N”, ambos de 38 años de edad, quienes son señalados por su hija de haberla violado el 20 de junio de 2018 al interior del domicilio familiar ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Cuautla, Morelos.



Elvira “N” y Agustín “N”, ambos de 38 años de edad.

Te puede interesar: Asesinan a balazos a sujeto en Tijuana

La víctima declaró al Fiscal de Delitos Sexuales que esa noche ella se encontraba durmiendo, momento en el que se acercó su mamá, la despertó y le dijo al oído que era hora de que tuviera relaciones sexuales con su papá, a lo que ella se negó; en ese instante también se acercó su padre y la amenazó con que, en caso de no hacerlo, ya no iría a la escuela y ya no volvería a ver a su madre.

Tras las amenazas, presuntamente, Elvira y Agustín la despojaron de sus ropas, luego su padre la comenzó a tocar de manera lasciva y, al resistirse, su madre la sujetó de los brazos mientras que Agustín la violaba.

Su mamá, la despertó y le dijo al oído que era hora de que tuviera relaciones sexuales con su papá.

En el instante en que Elvira la soltó para proporcionarle un preservativo a Agustín, la menor salió corriendo del domicilió y pidió ayuda, es así que fue llevada a la Fiscalía Regional Oriente donde se inició la investigación.

Su madre fue cómplice del abuso sexual.

Los peritajes confirmaron la violación, es así que el representante social solicitó y obtuvo del juez de control las respectivas órdenes de aprehensión.

Por el momento Elvira y Agustín fueron aprehendidos este día en su domicilio y fueron llevados a la cárcel Distrital de Cuautla en donde permanecerán a la espera de comparecer ante el juez de control.