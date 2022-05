Padre de Yolanda Martínez exige atrapen al homicida que acabó con su hija

Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez exige atrapen al homicida. Su exigencia fue hecha a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Antes de entrar a la Fiscalía del Estado, Gerardo Martínez dijo con enojo, que le exigiría a las autoridades la detención de una persona a quien considera, es el asesino de su hija.

Padre de Yolanda Martínez exige atrapen al homicida

Gerardo dice que la persona que asesinó a su hija es posiblemente peligrosa.

Gerardo Martinez destacó que la persona que posiblemente, asesinó a Yolanda es una persona peligrosa; además de que no va a permitir que el cuerpo de su hija, se quede tirado como un perro en la calle.

“Ya no quiero perder tiempo, porque van 35 días que no encuentro a mi hija, señor, y no me la van a dejar tirada como un perro”, Gerardo Martínez.

Agregó: “Y el asesino tiene que decir, y si pues, no tiene capacidad la fiscalía para para presentarme a esa persona, para atorar, para meterlo en un lugar que no debe estar en la calle, porque es peligroso, hay señores, perdón no sé si diga malas palabras, pero no quiero decirlas,no soy maleducado".

Padre de Yolanda Martínez no quiere mano negra

La información de la Fiscalía, asegura Gerardo Martínez, es la que él ha conseguido.

Con ojos llenos de furia, Gerardo, dejó en claro que no va a permitir que metan mano negra a la carpeta de investigación, por lo que dijo que no permitirá que se burlen de él.

“No voy a permitir, no soy payaso de nadie, aquí no se va hacer un circo, yo estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí”.

El padre de Yolanda Martínez exige atrapen al homicida y recalcó que toda la información que tienen en la carpeta de investigación, es porqué él, la ha conseguido caminando, sin comer y sin dormir.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!