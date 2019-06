"POR ABURRIMIENTO" enfermero le quita la vida a 85 pacientes

Un es enfermero que supuestamente provocaba paros respiratorios a los pacientes, porque según él, disfrutaba la sensación que tenía al poder reanimarlos, fue condenado por 85 cargos de asesinato en un tribunal del noreste de Alemania.

"POR ABURRIMIENTO" enfermero le quita la vida a 85 pacientes

Muchos alemanes, lo calificaron como el peor asesino en serie de su país desde la segunda Guerra Mundial.

Niels Hoegel, nombre que corresponde al ex enfermero, hombre de 42 años, trabajó en un hospital en la ciudad noroccidental de Oldenburg entre 1999 y 2002 y en otro hospital de la cercana población de Delmenhorst entre 2003 y 2005; los asesinatos ocurrieron entre los años 2000 y 2005, según la agencia alemana de noticias dpa, las víctimas de Hoegel tenían entre 34 y 96 años.

"POR ABURRIMIENTO" enfermero le quita la vida a 85 pacientes

La corte de Oldenburg, lo sentenció a cadena perpetua y señaló la gravedad de sus delitos, ya que Hoegel fue condenado en 2015 por dos asesinatos y dos intentos de asesinato y ya cumplía una cadena perpetua, lamentablemente las penas no son acumulativas en Alemania, pero la calificación de gravedad de los crímenes en el veredicto prácticamente asegura que seguirá encarcelado más allá de la pena estándar de 15 años.

"POR ABURRIMIENTO" enfermero le quita la vida a 85 pacientes

De acuerdo con las investigaciones, el ex enfermero, fue acusado de 100 delitos de asesinato, aunque el tribunal le declaró no culpable en 15 casos por falta de pruebas, durante los siete meses de juicio, Hoegel admitió 43 de las muertes, negó cinco y dijo que no podía recordar los otros 52.

"POR ABURRIMIENTO" enfermero le quita la vida a 85 pacientes

Te puede interesar:

¡Aterrador! Asesinan a cuatro en un domicilio de Saltillo, Coahuila

“A todos y cada uno de ustedes les pido disculpas por todo lo que he hecho”, dijo durante su último juicio en Alemania, mostrando una actitud un tanto avergonzada de sus acciones.