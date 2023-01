Ovidio Guzmán podría quedar en libertad en marzo

El pasado viernes, un juez federal decretó la prisión preventiva con fines de extradición para Ovidio Guzmán, quien fue detenido el pasado jueves tras un intenso operativo en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades mexicanas señalaron que se actuará conforme a la ley en su proceso de extradición.

Sin embargo, Ovidio Guzmán podría quedar en libertad si las autoridades de Estados Unidos no concretan el proceso de extradición. Para ello, las autoridades mexicanas determinaron que tienen un plazo de 60 días para poder sustentar dicho proceso en contra del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la defensa de Ovidio Guzmán pidió que el líder del Cártel de Sinaloa reciba una dieta especial y medicamentos al interior de la prisión donde se encuentra pues indicaron que padece de ansiedad y depresión.

Ovidio podría quedar en libertad

De acuerdo con la información consultada, las autoridades de Estados Unidos tienen hasta el 5 de marzo, en caso de no poder sustentar este proceso, el detenido no podrá ser extraditado y ya no se le podría aplicar la prisión preventiva con dichos fines. Sin embargo, Ovidio Guzmán tiene que enfrentar un proceso en territorio mexicano.

Destaca que hasta el 5 de enero, el líder de “Los Menores” o “Los Chapitos”, no contaba con acusaciones ni procesos de investigación en México. No obstante, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que al resistirse a su detención, el pasado jueves, “El Ratón” podría enfrentar cargos por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y por homicidio en grado de tentativa.

Actualmente, Ovidio Guzmán se encuentra recluido en el penal del Altiplano, una prisión de máxima seguridad que cobró fama en años anteriores tras la fuga de El Chapo Guzmán a través de un narcotúnel.

¿Cuántos años tiene Ovidio?

Ovidio Guzmán tiene 32 años y es considerado uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, junto con otros hijos de El Chapo Guzmán.

