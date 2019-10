Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán fue capturado en Culiacán, Sinaloa

El medio de comunicación Milenio Noticias confirmó hace unos momentos que el detenido en Culiacán, Sinaloa fue Ovidio Guzmán (hijo de El Chapo Guzmán) y no Iván Archivaldo como se dio a conocer en los primeros comunicados extraoficiales.

La detención del hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa desató varias balaceras, incendios y cierre de vialidades en la ciudad de Culiacán.

En los primeros reportes de las autoridades se exhortaba a la población a no salir de sus casas, resguardarse y no realizar sus actividades cotidianas para no poner en riesgo su integridad y seguridad.

Durante el transcurso del día hubo incendios de automóviles además que presuntamente varios sicarios sacaron de un penal a varios reos.

"La gente debe permanecer en sus casas hasta que todo este controlado", comunicó, Gonzalo Gómez, secretario general del Gobierno de Sinaloa.

Cabe mencionar que también el partido de Dorados contra Atlante se canceló debido a los conflictos de violencia que ocurrieron durante la tarde de este jueves en Culiacán.

