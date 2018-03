Otro pederasta en potencia: Seminarista sale de prisión y vuelve abusar de una niña

Olga Lilia Tovilla Madrigal, jamás pensó que el seminarista que abusó sexualmente de su hija de ocho años, detenido, sentenciado y quien purgó condena de ocho meses de prisión, terminaría siendo sacerdote católico y 10 años después sería nuevamente detenido por violar a una niña de 11 años.

El caso se remonta al 15 de junio de 2007 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la colonia Colinas de Oriente, donde las niñas tomaban sus clases de catecismo y el seminarista Julián Quino Velasco, de 30 años y perteneciente a los Misioneros de Guadalupe, llegó desde el Estado de México para ofrecerles un curso de baile.

Ese día escogió a la hija de Olga Lilia invitándola a ir a la casa de una conocida del individuo. “Yo me quedé recargada en una pared viendo la televisión en la sala porque estaba Bob Esponja y él entró a una recamara y me jaló muy fuerte de la mano, me metió y cerró la puerta… se sentó en la cama agarrándome de los hombros con sus manos y después me acostó en la cama”, declaró la menor en su declaración ministerial.

Sacerdote detenido por abusar de una menor.

La niña después de lo sucedido le contó lo ocurrido a su madre, quien interpuso una denuncia penal e inició una larga batalla por la justicia, luego de realizarse las pruebas periciales que confirmaban la agresión.

Dos meses después se liberó la orden de aprehensión por el delito de abuso sexual, pero Quino Velasco huyó a la Ciudad de México y luego de tres meses después y a pesar de que movieron a Quino Velasco por varios estados, fue detenido gracias al exhaustivo trabajo policial de inteligencia.

Luego de cumplir condena de ocho meses, Olga Lilia pensó que el seminarista nunca llegaría a ser sacerdote por sus antecedentes penales. Para su sorpresa, hace unos meses se enteró que a pesar de todo, Julián Quino Velasco fue ordenado sacerdote y ocupó varios cargos en distintas iglesias, escalando puestos.

Y el abuso se volvió a repetir.

Durante la madrugada del 20 de mayo, a las 2:00 horas, el sacerdote encerró en una habitación a una niña de 11 años que asistía a los retiros espirituales de la parroquia y la violó. La menor pudo después llamar por teléfono a su madre, de nombre Maribel, y fue cuando ambas acudieron a la comandancia municipal a denunciar los hechos.

Fue entonces que el Ministerio Público de Amecameca detuvo al sacerdote, quien nuevamente fue encarcelado por el delito de abusos sexuales contra una menor.

Olga Lilia Tovilla Madrigal tiene ahora 48 años y considera que ya es hora de enjuiciar también a los obispos protectores y encubridores de los sacerdotes pederastas. Su hija afortunadamente logró superar lo vivido, aunque con terribles recuerdos: “Durante años mi hija escuchaba las campanas de la iglesia y se tapaba los oídos” dijo la madre de la menor.

Un caso más que representa la prueba fidedigna del método sistemático de protección y encubrimiento a sacerdotes pederastas, utilizado aún por obispos, cardenales y miembros de la jerarquía católica mexicana para evadir la acción de la justicia.