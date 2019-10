“Nosotros no matamos niños” Cárteles Unidos amenaza a El Mencho y al CJNG

La guerra entre los cárteles de la droga cada vez va en aumento, el Municipio de Zamora, Michoacán, ha sido escenario de constantes amenazas, pues en lugares públicos se han colocado narcomantas en contra de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las mantas se han encontrado en diferentes puntos de la localidad, una fue hallada en el puente peatonal de la Avenida Francisco I. Madero, en la colonia La Florida, otras más fueron encontrados en la carretera Zamora- Carapan, además de una más localizada sobre el puente peatonal de la calle Virrey de Mendoza y Madero, de la colonia Luneta, entre otras; todas ellas firmadas por “Cárteles Unidos”, las cuales iban dirigidas en contra del CJNG y El Mencho.

Dicha organización criminal fue creada por integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golf, se formó aproximadamente en el año 2010 para combatir a “Los Zetas”, pero que en esta ocasión han amenazado a los hombres de El Mencho y su organización criminal, el CJNG. En las narcomantas se podía leer:

“No basta saber cómo atacar a los demás con las armas, Es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti”

Se dijo que en menos de una semana fueron encontradas al menos seis narcomantas, las cuales fueron colocadas en diferentes puntos del municipio de Zamora, Michoacán, todas ellas presuntamente firmadas por el grupo “Cárteles Unidos”.

De manera extraoficial se dijo que todas las narcomantas tenían mensajes en contra del Mencho, lider del CJNG, en las que se podía también leer:

“Nosotros no robamos , no extorsionamos, no pedimos cuotas, no matamos mujeres y niños inocentes el que la debe la paga”

Como era de esperarse estas narcomantas desataron la movilización de autoridades, quienes actuaron rápidamente para retirar las mantas donde se amenazaba al CJNG y al Mencho.

