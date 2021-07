“Nos van a matar” familia mexicana huye a EE.UU. para escapar del CJNG

Una familia mexicana huyó a EE.UU para evitar las represalias del crimen organizado, pues la madre de familia y uno de sus hijos fueron violentamente secuestrados presuntamente por narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mujer originaria de Aguililla, Michoacán, viajó acompañada de sus dos hijos a Tijuana y el pasado viernes 2 de julio logró cruzar la frontera de Estados Unidos (EE.UU.).

La víctima a quien nos referiremos como Maria para proteger su identidad, contó a EFE que presuntos integrantes del CJNG, grupo criminal liderado por el Mencho, la secuestraron a ella y a su hijo mayor, a quien habrían privado de la vida, por lo que finalmente la familia mexicana huyó a EE.UU.

El relato de la familia que fue víctima del CJNG

La familia temía al narcotráfico y prefirió escapar de México.

De acuerdo con la mujer aquel día escuchó los gritos de su hijo afuera de su casa, por lo que salió a ver qué ocurría, en ese momento notó que cuatro sujetos se llevaban a su hijo Víctor de 20 años edad. María pidió a los criminales que lo dejaran en paz, pero en cambio los sujetos la golpearon y también se la llevaron a la fuerza.

“Un hombre me agarró de mi trenza y como no quería cooperar para caminar, me arrastraron, a él se lo llevaron en un carro y a mí a otro, pero como no quería subirme me pegaron tres patadas, una fallaron y con la otra me quebraron la nariz”, narró.

La mujer aseguró que se los llevaron a un lugar deshabitado, donde los golpearon en repetidas ocasiones, mientras les exigían la ubicación de personas que ella desconoce. La mujer fue atada y obligada a ver como su hijo era cruelmente torturado.

Aseguró que los sicarios del CJNG le rociaron ácido en su rostro y brazos mientras su hijo no paraba de llorar y le decía “Mamá perdóname por todo, ya nos van a matar”

La mujer indicó que su hijo fue violado en múltiples ocasiones y luego los separaron llevándose a Víctor, mientras que a ella la arrojaron a una zanja de la cual más tarde pudo salir, pero antes le hicieron grabar un video donde indicaba que había sido liberada gracias a El Mencho

“Me lo quitaron y le echaban ácido en los ojos, lo quemaban, le echaban en el cuerpo, él sentía a morirse, él gritaba mamá defiende y cómo lo defendía, ocho horas nos tuvieron así”, explicó la mujer en medio de lágrimas.

El otro hijo de la mujer, Chuy, recuerda que aquel día, los sujetos lo tomaron del brazo y lo arrojaron al suelo tras golpearlo con una Ak-47 en la cabeza, dice que cree que no se lo llevaron por su edad, pues solo tiene 16 años.

Así mismo el joven asegura que su hermanita logró encontrarse detrás de un árbol de limones y horas más tarde en la noche vieron a su mamá regresar balada en sangre y con la cara desfigurada, pero de su hermano no supieron más.

¿Por qué la familia mexicana huyó a EE.UU?

Cada vez más familias tratan de migrar a Estados Unidos

Tras lo ocurrido y por temor a lo que les pudiera pasar en el futuro la mujer tomó a los dos hijos que le quedan y huyeron a Tijuana donde se encontraron al pastor Alverto Rivera, quien se encarga de dirigir el albergue Ágape.

Ahora Maria y sus dos hijos lograron ingresar a Estados Unidos, donde fueron recibidos por familiares que viven en San Diego, y con quienes permanecerán mientras un juez resuelve su estancia en el país luego que la familia mexicana huyó a EE.UU. escapando del CJNG.

