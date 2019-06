‘No va a regresar’ Familiares del ‘Chapo’ se reparten tierras para evitar 'La Línea'

A través de su plataforma digital, el medio “Riodoce” informó que familiares y sicarios de “El Chapo” se repartieron los territorios, esto para evitar que “La línea” se apodere del “Triángulo Dorado” conformado por los territorios de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

De acuerdo con el medio, las personas que rodeaban a “El Chapo” creen que este es el fin de la carrera delictiva del narco, que alguna vez fue el más poderoso de México.

De acuerdo con un supuesto sobrino de “El Chapo” quien pidió mantener su identidad, ellos saben que el capo ya no va a regresar.

"Nosotros sabemos que el Tío (El Chapo) ya no va a regresar. Desde el principio supimos que era un juicio perdido, y aun así teníamos esperanza que ganara, pero era difícil. Desde que se lo llevaron a Estados Unidos fue difícil que las cosas salieran a su favor”

Así mismo aseguran que cuando “El Chapo” estaba libre la gente se sentía segura y contaban con su apoyo, pues ayudaba a la lagente que tenía alguna necesidad.

“Cuando se enfermaba alguien, y la familia no tenía dinero, el señor enviaba para la medicina, o mandaba traer una avioneta para que llevaran al enfermo a Culiacán. Daba trabajo. Era muy noble con la gente, por eso lo querían”

El sobrino indicó que la seguridad de las montañas se ha visto en peligro, pues se han presentados varios conflictos y enfrentamientos en las inmediaciones de el Triángulo Dorado, una zona completamente aislada y de difícil acceso donde convergen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

“Desde que se lo llevaron (al Chapo), hay más guerras, más conflictos, porque los que quedaron en su lugar resultaron ser más desordenados que mi Tío, y ahí empiezan a hacer lo que quieren, y ya no se respeta a la gente ni se respetan las reglas”

Así mismo otra persona supuesta allegada a “El Chapo” quien también mantuvo el anonimato, indicó que estos conflictos y poca seguridad que se vive en la región se debe a el Cártel de La Línea, que tiene semanas tratando de entrar a Sinaloa.

“Si la gente esa entra por acá, los vamos a tener que enfrentar, porque estamos solos. ¿O ha visto gobierno por acá? Aquí seguimos oiga. Echándole ganas, y trabajando porque el tráfico de la droga no se detiene aunque no esté el jefe, pero eso sí, pendientes que no nos vaya a caer el gobierno”

