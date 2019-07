"No sé hacer enchiladas", revela Emma Coronel

El portal web del medio de comunicación PROCESO, compartió una nota sobre una entrevista exclusiva entre Jesús Esquivel y Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. El autor cubrió el juicio contra Joaquín Guzmán y lo narró ordenadamente en su "Crónica de la caída del Chapo", publicado por Grijalbo.

"No sé hacer enchiladas", revela Emma Coronel

El periódista narro la entrevista con Emma Coronel a detalle, en ésta hubo momento de tensión, palabras emotivas, tristes y otras más que estaban llenas de risas y carcajadas como cuando contó sobre ser una mujer completamente normal solo que no sabía hacer enchiladas.

–¿Eres una mujer normal?

– "Yo me considero una mujer normal"

–Como esposa, ¿qué haces?

– "¿Como esposa qué hago…?"

"No sé hacer enchiladas", revela Emma Coronel

–Sí, ¿haces de comer, planchas…?

– "No sé hacer enchiladas" –se carcajea–.

"No sé cocinar, pero me considero una persona normal, ¿eh?, como cualquier persona que tiene su esposo, que tiene sus hijos, que tiene su casa, que lleva a sus hijos a la escuela, que va al gym, que va al súper, que va a la farmacia. Todo normal, lo que yo veo en todas las mujeres normales. Eso es lo que yo soy.

La afirmación causó risas

Después de el rato amable, la entrevista continuó con preguntas un poco más serias, el hombre le cuestionó a Emma sobre si tiene miedo...

"No sé hacer enchiladas", revela Emma Coronel

¿Has sentido miedo? ¿La esposa del Chapo Guzmán ha sentido miedo?

– "Eh, ¿miedo en qué aspecto?"

Miedo de que te puedan detener, que te puedan interrogar, que te puedan hacer alguna cosa.

–Miedo de estar en la cárcel, no, porque yo no he cometido ningún delito. Yo ya estaría presa aquí o allá si tuvieran pruebas. ¿Miedo a que de repente pudieran detenerme, que me pudieran golpear para que les diga lo que ellos quieren? Pues así le pasó a mi familia. Mi hermano fue torturado.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

El volumen también incluye una entrevista con William Purpura, uno de los abogados de Joaquín Guzmán, y otra con Emma Coronel.

Tal vez te interese

¿Emma Coronel es la verdadera dueña de El Chapo 701?