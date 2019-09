“No sabía que trabajaba para Emma Coronel”: ex guardaespaldas de la esposa de 'El Chapo'

Durante una entrevista para el New York Post, Ishmail Bailey, policía que supuestamente trabajó como guardaespaldas para Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el juicio del narco, se puso a llorar.

Como ya se ha informado, el hombre fue detenido hace unos días por los elementos de la Oficina de Asuntos Internos (IAB) ya que presuntamente se dedicaba a la venta de cocaína así como a la protección de algunos traficantes.

El hoy acusado, aseguró que no sabía para quien trabajaría cuando aceptó el empleo y que renunció después de saber que sería para la ex reina de belleza, por lo que solo estuvo laborando un día con la esposa de “El Chapo”.

“Nunca había visto a esa mujer y nunca la volví a ver… Una vez que supe quién era ella, eso fue todo, no quería tener nada que ver con eso: no soy criminal, soy un hombre de familia”.

Ishmail Bailey, quien fue detenido por la supuesta venta de drogas en primer grado es padre de tres niños y asegura que su economía se encontraba mal, por lo que buscó trabajo en una empresa de seguridad privada para poder tener un ingreso extra, sin embargo; cuando se presentó por primera vez a su nuevo trabajo fue cuando se enteró que estaría cuidando a la esposa del narcotraficante de México.

Por su parte la IAB y la fiscalía, afirman que el policía fue atrapado en plena operación de drogas, misma en la que supuestamente fue contratado para transportar 5 kilos de cocaína así como para proteger a unos narcos.

El imputado sostiene por sobre todas las cosas que es inocente y que lo único que ha hecho durante sus 12 años como servidor público ha sido ayudar a quien más lo necesita.

“Nunca vendí drogas… Ese no soy yo, puedes preguntarle a cualquiera en la policía, puedes buscar mi registro, nunca he tenido ninguna queja sobre mí, ni de personas que haya arrestado ni de policías con los que he trabajado, siempre he ayudado a cualquiera que lo necesitara”