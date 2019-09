‘No me dejen sola por favor' implora mujer con hijas en Michoacán (VIDEO)

‘No me dejen sola por favor'. Implora mujer con hijas en Michoacán

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en el que se muestra el momento exacto en el que elementos de la policía de Michoacán rescatan a una mujer y sus hijas que varios minutos antes habían sido víctimas de un ataque armado.

De acuerdo con la información que se compartió en el noticiero de Imagen Televisión, el cual se encuentra conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva, se informó que ataque se registró en Morelia, sin embargo, no se había podido determinar por parte de los agentes de investigación, se los delincuentes tenían intenciones de robar o secuestrar a las víctimas.

Las imágenes de internet que le han dado la vuelta a las redes sociales, muestra cómo las menores de edad y su madre se encuentran en un momento de “shock” y entre lágrimas y desesperación abrazan a su esposo terminando de romper en llanto, en ese preciso momento una de las niñas se desvanece entre los brazos de su padre y la llevan hasta el mueble de la casa para que la pudiera atender un paramédico.

Los policías le piden a la otra menor que se quede sentada unos minutos para que puedan brindar servicio médico a su hermana y grita “no me dejen sola por favor, no me dejen sola”

Las víctimas fueron retenidas por el personal de seguridad por unas horas para que pudieran hacer una declaración, además de que era indispensable para que los paramédicos las revisarán a detalle y asegurar que habían salido ilesas.

Los policías lograron detener a cuatro presuntos delincuentes, quienes fueron enviados al Ministerio Público, lugar donde se abrió una carpeta de investigación ya que no se sabe si se trató de un posible robo o secuestro, sin embargo, será algo que solo se podrá resolver mediante las indagaciones correspondientes.

