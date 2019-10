“No hay tregua” CJNG y El Mencho lanzan amenaza contra Cárteles Unidos

Luego que “Carteles Unidos” colocara diversas narcomantas en Michoacán, donde amenazaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los hombres de El Mencho han decidido responder.

Fue a través de fotografías y un mensaje que circulan en redes sociales, que los sicarios del CJNG liderados por El Mencho, aseguraron que no están dispuestos a negociar y mucho menos dar tregua a los Cárteles Unidos,y el sujeto quien ha sido identificado como El Tucán.

El mensaje escrito por los hombres de El Mencho, no va dirigido únicamente a sus rivales, sino también la población del municipio de Aguililla, Michoacán, y en él se puede leer, que el CJNG no dará tregua, pues le exigen a los “Carteles Unidos” que se retiren de la zona, ya que se asegura son ladrones y secuestradores.

En el mensaje difundido en redes sociales por hombres del CJNG y El Mencho se puede leer:

“Buenos días. No tengan miedo. Sabemos del terror y miedo causan los rateros Unidos , reciban un saludo del señor. Tengan precauciones los mugrosos están secuestrando para mantener a los tecatos. Tucán no hay tregua la única tregua es que te retires. Miedo no hay y billetes me sobran” (sic).

Junto con el mensaje también ha circulado la fotografía de un presunto integrante del CJNG, quien se encuentra abordo de una camioneta, y lleva armas de fuego de alto calibre.

Las amenazas de “Cárteles Unidos” a El Mencho y los hombres del CJNG

Se dijo que en menos de una semana fueron encontradas al menos seis narcomantas, las cuales fueron colocadas en diferentes puntos del municipio de Zamora, Michoacán, todas ellas presuntamente firmadas por el grupo “Cárteles Unidos”, en las cuales se podían leer mensajes en contra del Mencho, lider del CJNG.

