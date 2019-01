“No estuvo bien que naciera”: escribe adolescente a sus padres antes de suicidarse

Después de escribir una carta de despedida dirigida a sus padres, un adolescente de penas 15 años de edad decidió quitarse la vida en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia San Miguel Xico, tercera sección del municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se ató un cabe de luz al cuello y se colgó de una viga de metal. Y fue la su mamá quien lo encontró colgado, por lo que cortó los cables y trató de reanimarlo, sin embargo, ya no contaba con signos de vida.

El menor llevaba por nombre Alexis “N” de solo 15 años de edad, y antes de quitarse la vida, escribió una carta en donde se despedía de sus padres, pidiéndole disculpas a por haber nacido.

“Papá, mamá, quiero ofrecerles una disculpa por ser un niño que no supo valorar las cosas, creo que no estuvo bien que yo naciera solo soy un pedazo de cabeza hueca te pido perdón por todo lo que he hecho contigo lo siento recuerda esto madre te amo gracias por estar conmigo en las buenas y malas te pido perdón por lastimarte de esa manera y papá también te quiero gracias por tu apoyo ahora si me voy los quiero mucho a los dos y a mis hermanos”, escribió.