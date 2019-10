"¿No anda mi 'Marrillo' por ahí?” La llamada interceptada entre el Marro y su madre

Recientemente se ha infiltrado una llamada realizada entre el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y su madre, quien preocupada por saber cómo está su hijo decide comunicarse con él.

La llamada fue interceptada por autoridades federales, y en ella se puede escuchar la voz preocupada de la madre de José Antonio Yepez Ortiz, mejor conocido como El Marro, quien le cuestiona donde se encuentra y el motivo por el cual no le ha llamado.

Así mismo la mujer le pide a su hijo, el Marro, que regrese a su casa, en la llamada filtrada se podía escuchar a la mujer decir:

“Recogete para la casa, aquí estamos al pendiente todos”

Sin embargo el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, conocido principalmente por el robo de combustible, y extorsiones, asegura que por el momento no puede regresar pues los están vigilando y podrías detenerlo.

“No, yo no voy para allá. Allá estaban los gendarmes, ahí en la Virgen”.

Se indicó que cuando la llamada fue intervenida, El Marro fue ubicado por última vez en los alrededores de Rincón de CEnteno, en Guanajuato, sin embargo hasta el momento el hombre sigue prófugo de la justicia; en la grabación se escucha decir a la madre del El Marro, también conocido como el “líder huachicolero” decir:

“¿De casualidad no anda mi Marrillo ahí?”

Pero la madre identificada como “Lucha” no recibe una respuesta favorable, pues le indican que El Marro posiblemente no regrese pronto.

“Aquí anda con nosotros desde ayer, aquí está en la casa” dice otra mujer identificada como “Chola o Chona”

- Ay, ¿y no me lo puedes mandar? ¡Ay, mi Marro!

- Lo van a agarrar… Aquí que se esté mejor.

Aún no conforme con saber si su hijo se encuentra bien, la madre de El MArro pregunta más sobre su hijo, “¿si comió?” insiste, y pide hablar de nueva cuenta con su hijo,líder del Cartel Santa Rosa de Lima, cuando al fin el Marro toma el teléfono su madre insiste para que regrese a su casa.

“¿No te puedes recoger pa la casa, hijo? (…) ahorita que es tiempo”, le pide, a lo que “El Marro” se niega: “¡Ay amá!”. “Entonces estate ahí pero… ¡ay hijo¡”.

Y tal parece indicar que ni el líder huachicolero se salva del regaño de su madre, quien preocupada le recrimina: “¿y por qué no traes el celular? no me contestas ni una llamada hijo”.

