Niños sufren por padres desobligados

Un delito que la mayoría de las personas en especial las mujeres, no le toman una debida importancia, tal vez por el “poco” interés o la desinformación que se tiene del mismo, es el delito del incumplimiento de la manutención que los padres tienen cuando se divorcian de su cónyuge, el cual muchos de los irresponsables siguen sueltos y continúan incumpliendo la ley.

El abogado Francisco Cortés, explicó para LA VERDAD, que la manutención es la obligación económica continua de asegurar el bienestar de los hijos nacidos de una relación o matrimonio que ya no existe.

Por lo general, es consecuencia de un divorcio, separación o anulación, donde se le asigna la custodia de los hijos a uno de los padres o, ambos padres comparten la custodia.

“Lo más probable es que el padre o la madre que no tiene la custodia esté obligado a proporcionar la ayuda económica. Cuando ninguno de los padres tiene la custodia del niño y el niño está bajo el cuidado de un tercero, éste puede recibir la manutención. Generalmente, los estados no obligan a pagar la manutención de los hijos mayores de 18 años de edad”.

Añadió, que hoy en día el índice de delitos o denuncias que llegan a la autoridad competente ha disminuido, no por la falta de seguimiento de la autoridad, sino que las mujeres tienen miedo a que sus ex-parejas les hagan daño, por tal motivo ya no acuden para levantar un acta contra el presunto responsable.

Castigo a los que cometan este delito:

Detalló, que cuando el obligado a pagar la manutención de los hijos, bien sea porque se ha acordado en un convenio regulador o bien porque haya sido impuesta en una sentencia de separación matrimonial o divorcio, la otra pareja que tiene que recibirla en nombre de los hijos, el cual se puede reclamársela por dos vías:

1.- “Puede solicitar del mismo Juzgado que acordó dicha pensión de alimentos que se ejecute la sentencia que se acordó con un procedimiento civil de reclamación de cantidad, que sólo tiene consecuencias patrimoniales contra el deudor, es decir embargo de nómina, vehículos, inmuebles, rentas, pensiones, saldos de cuentas, etc.”.

2.- “El que tiene derecho a percibir la pensión de alimentos de los hijos, que es quien tiene su guarda y custodia, puede interponer una denuncia penal por impago de la pensión de alimentos acordada en una sentencia”.

Señaló, que en el art. 227 del Código Penal, establece que aquel que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos la pensión de alimentos a favor de sus hijos o también de su cónyuge, será castigado penalmente.

“La pena por no pagar podrá ser de prisión de tres meses a un año, o bien al pago de una multa de 6 a 24 meses”.

Testimonio:

El abogado comentó que muchas veces la denuncia en contra del responsable las autoridades no pueden dar con su paradero, esto porque en ocasiones la parte obligada, miente en cuanto a su percepción con tal de no cumplir, cambia de empleo y no da aviso o se coloca en estado de insolvencia, es decir que está en quiebra o bancarrota, haciéndolo de forma intencional.

Tal caso fue el de la señora Rosaura Tun, donde su ex-marido cambiaba de residencia cada determinado tiempo, pasando de Región en Región rentando casas, departamentos y cuartos, tanto que en su credencial de lector tenía una dirección diferente, lo que ocasionaba una confusión por parte de la autoridad.

Sin embargo, fue hasta el mes de marzo del presente año cuando fue capturado en la Región 102, después de que no pagara tres meses de renta al dueño, por lo que el procedió a lo legal y descubrieron que tenía una orden de aprehensión por incumplimiento de la ley, al no haber pagado más de cinco meses la pensión alimenticia.

Según la señora Rosaura Tun, afirmó que actualmente el responsable se comprometió en pagar en tiempo y forma la manutención, sin embargo, la dama dijo que si está al corriente, solo le falta un mes, pero cuando el plazo pase los tres o cuatro meses, se le quitará todos sus bienes y en el peor de los casos, años de prisión.

Francisco Cortés, abogado, invitó a la ciudadanía a denunciar y no tener miedo contra los que hacen el mal, en este caso de aquellos padres que no quieren hacerse responsables de sus hijos, por medio de la pensión alimenticia.