Niño de Kinder es VIOLADO por sus compañeros; lo penetraron con un palo

Un pequeños de apenas 3 años de edad, ha vivido a su corta edad uno de los infiernos más grande, el menor fue golpeado y abusado sexualmente por sus compañeros de clase, en la hora del recreo: los hechos se registraron el pasado 27 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con la información preliminar, eses día el abuelo del menor fue a buscarlo al kinder Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, pero el menor estaba llorando, por lo que se dirigió a la docente para saber cuál era el motivo del llanto, y la maestra señaló que sus compañeros le habían quitado una moneda.

Camino a casa el niño empezó quejarse de dolor en sus partes íntimas

Camino a su casa el niño aún continuaba llorando y además empezó quejarse de un fuerte dolor en sus parte intimas; al llegar a la casa, el abuelo le contó a la madre del niño lo ocurrido y las molestias que tenía, al principio la madre creyó que tenía rozaduras.

Pero el menor seguía quejándose de un fuerte dolor, lo que causó alarma a su madre, quien decidió revisar a su hijo, llevando una terrible sorpresa, se percató que el esfínter del menor estaba dilatado y enrojecido, al parecer por un ataque en el área, por lo que decidió preguntarle qué le pasó. La madre del niño expresó:

"Le preguntó, ¿qué te pasó? Y me responde, es que ‘unos niños malos me hicieron algo malo y me picaron mi colita'”

La directora pidió que no denunciaran los hechos

De inmediato los padres del pequeño acudieron a la escuela, y hablaron con la directora del kinder para contarles lo ocurrido, sin embargo la directora trató de minimizar los hechos y pidió a los padres que no acudieron a las autoridades para denunciar el abuso.

Pese a ello los padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), donde atendieron al menor, quien recibió ayuda psicológica e indicó que varios niños lo golpearon en el área de juegos y lo penetraron con un palo, esto según indicó la psicóloga, más tarde la declaración del menor fue confirmada por un médico.

