Niño de 8 años asalta en un mercado de Edomex

En los últimos días, comerciantes del mercado de Toluca, Estado de México, denunciaron que han sido víctimas de asalto a mano armada por parte de un niño de entre ocho y diez años, que los amaga con un cuchillo para poder cometer el ilícito, que es común en esta entidad.

Indicaron que este menor de edad asalta con un arma punzocortante en los establecimientos alrededor de la central de abastos, y cuando logra su cometido suele llevarse celulares y en ocasiones busca robar billeteras o el dinero en efectivo de las cajas registradoras.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, anteriormente se dio a conocer que un hombre armado asaltó una veterinaria ubicada en el Estado de México. Para ello, el delincuente usó un arma de fuego, con la que logró disuadir a su víctima. Este crimen quedó registrado en cámaras de seguridad.

Buscan a niño por asaltos

El menor ya ha sido identificado

De acuerdo con los comerciantes que han sido asaltados por este menor de edad, él es habitante del Barrio de Zopilocalco, una de las comunidades consideradas más inseguras en Toluca. Sin embargo, indicaron que al hablar con sus familiares, estos no quieren hacerse responsables.

Nosotros hemos hablado con sus familiares, les hemos pedido que hagan algo, que no lo dejen salir. Ellos no son vendedores, comerciantes, bueno podrían tener algún negocio pero ambulante en la zona, pero su abuela -con quien yo hablé - no hizo nada", indicó una comerciante.

Por ello, pidieron a las autoridades del DIF del Estado de México que intervengan en esta situación, ya que señalaron que la policía no puede detener al niño, pese a que es un asaltante consumado. Externaron su preocupación ante la posibilidad de que el menor “pique” a alguien.

Asaltos en México

En la colonia #EmilianoZapata #Coyoacán @AlcaldiaCoy se registra un asalto en @Tiendas_OXXO, cuatro ladrones intentaron huir de los policías @SSC_CDMX pero fueron enfrentados a balazos, dos terminaron muertos y dos detenidos. En el punto la @FiscaliaCDMX realiza investigaciones. pic.twitter.com/2uX1EKDRRb — Halcon (@HalconOnce) February 3, 2021

Anteriormente se viralizó el caso de una cajera de Oxxo que le obsequió un café a una persona en situación de calle, quien posteriormente decidió asaltarla.

