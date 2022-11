Niño de 7 años fue abusado por compañeros de quinto de primaria

El pasado 14 de noviembre un niño de 7 años fue abusado por tres compañeros de quinto año en el interior de un baño de la escuela primaria en la que asisten..

La víctima fue identificado como Salvador un pequeño de 7 años, que acudía a la escuela primaria Mártires de Uruapan, en la colonia Santa Rosa, alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

Cuando la madre notificó el abuso del que había sido víctima su hijo, la directora se limitó a decir que confiara en que esto no volvería a pasar.

Niño de 7 años fue abusado en escuela

Compañeros de mayor grado violaron a un niño de 7 años y lo amenazaron con una navaja, la directora dijo que fue solo un juego.

Diana madre del menor dijo: "A mi hijo de segundo año, con una navaja, tres alumnos lo metieron al baño y lo tocaron, lo amenazaron y le dijeron que sí decía algo le iban a sacar los órganos".

Diana le informó lo sucedido a la directora del plantel, Erika "N", desde el 14 de noviembre, pero esta solo le dijo que confiara en que no volvería a suceder, pero una maestra hizo que Salvador señalará dentro del plantel a sus agresores y el menor así lo hizo.

Aunque el niño identificó a sus agresores pero nada pasó, y la madre del menor recibió la llamada de la directora diciéndole: "Le falle" ya que los agresores habían vuelto a abusar de Salvador.

En todo esto, la madre de la víctima contó: "Yo sufrí un accidente, por lo que mi hijo no fue a la escuela en agosto, pero cuando quise llevarlo comenzó a llorar, creí que era berrinche. Mojaba la cama, y a veces salía llorando del plantel y la maestra sólo me decía que era porque no quiso prestar sus colores".

Fue entonces que cuestionó a su hijo, quien le confesó lo que le estaban haciendo y las amenazas de las que era víctima, por lo que fue cuando habló con la directora, quien llegó a decirle que cambiara a su hijo de escuela porque ella "no podía correr a los alumnos porque no era tan grave", “era solo un juego”.

Como la madre informó a otros padres, estos le dijeron que no es la primera vez que sucede un abuso infantil y fueron a encarar a la directora quién, aseguran, dice que "no puede hacer nada".

Padres de familia piden justicia

Como un niño de 7 años fue abusado en el interior de la escuela y la directora lo consideró como un juego, padres de familia hacen un bloqueo.

Padres de familia de alumnos de una escuela primaria oficial en la alcaldía Gustavo A Madero decidieron levantar la voz luego que un niño de 7 años fue abusado por sus compañeros.

Una madre de familia dijo: "Estamos pidiendo la destitución de la directora Erika Tapia, porque ella pasa por alto que hubo una violación en la escuela”.

Agregó: “Un niño de 7 años fue violado por tres niños de quinto grado y ella dice que la violación es un juego. Estamos aquí para apoyar a la madre de familia afectada, que ya levantó el acta pertinente y la directora no nos quiere dar la cara. Queremos que la SEP venga".

Ante esto, se reunieron a las 9 de la mañana en el plantel educativo y decidieron cerrar todos los carriles de la Avenida 3A al cruce con la avenida Tenayuca, en la colonia Santa Rosa.

Como un niño de 7 años fue abusado, la madre del menor afectado fue acompañada con autoridades de la Secretaría de Educación Pública a levantar una denuncia a la dirección escolar correspondiente de esa zona.

