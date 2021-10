Niño de 12 años formó parte del CJNG, "fui un asesino a sueldo"

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) es unas de las organizaciones más peligrosas de México y recientemente se reveló la historia de un niño sicario que comenzó a formar parte del grupo delictivo desde que tenía 12 años de edad y ahora a sus 17, busca terminar sus estudios y tratar de componer todo lo que hizo.

Identificado como Moises, confesó haber recibido 30 mil pesos por cada encargo en el que asesinaba y el cártel le garantizó “protección” pero finalmente lo traicionaron e intentaron matarlo.

En redes sociales se han viralizado diversas historias de niños sicarios que lamentablemente tuvieron una vida complicada y por algún motivo terminaron formando parte de los grupos delictivos más peligrosos de México.

Moisés ya está fuera del CJNG

El joven de ahora 17 años nació en Tonalá, Jalisco y cuando era pequeño decía que quería ser rapero y tener su propio estudio de grabación para dedicarse a la música, pero tristemente fue reclutado por el narcotráfico.

Cuando dejó de ser útil para la delincuencia, intentaron matarlo, pero sobrevivió a tres disparos; cabeza, abdomen y espalda. Despertó en un hospital esposado a la cama y actualmente está cumpliendo una condena en un centro especializado de justicia para menores en conflicto con la ley por homicidio y lesiones.

Un vecino lo invitó a ganar dinero por matar gente y él al principio no quería pero debido a su situación económica, dijo que sí.

“Todo cambió después de que me cargué al primer muertito, no me sentía mal, estaba tranquilo pensaba mucho en la persona a la que maté”.