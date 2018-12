Niño asesina a su papá por golpear a su mamá - Tabasco

Niño asesina a su papá por golpear a su mamá

Hirginio 'N' solía maltratar a su familia pero su hijo de 10 años no pudo más ante la constante agresión así que decidió asesinarlo... La tragedia ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 8 de la villa Puerto Ceiba, de Paraíso, Tabasco.

Todo inició aproximadamente a las 14:00 horas, cuando el padre de familia llegó para discutir con su ex pareja, y no conforme con ello la empezó a golpear; al ver esto el pequeño Alan “N”, de 10 años, le suplicó a su progenitor que no lo hiciera, pues durante la noche anterior la había maltratado.

El enfurecido hombre no escuchó la súplica de su hijo, y siguió agrediendo con los puños a su esposa, por lo que ante el suceso violento el niño tomó un cuchillo para defender a su madre, y gritó:

“Estoy cansado de que le pegues a mi mamá…”

Tras estas palabras, le hundió el arma a su padre en el pulmón izquierdo y se desplomó en el suelo.

Ante tal hecho se le dio parte a la Policía de Seguridad Pública que conocieron del caso y dieron parte al Ministerio Público.