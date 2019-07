Niña pide auxilio con una carta; "mi papá me está golpeando"

Los hechos ocurrieron en Saltillo, Coahuila, hace dos días un impactante y estremecedor mensaje alarmó a las autoridades del estado, pues una niña estaba pidiendo auxilio desde el interior de su casa de una manera desesperada.

Niña pide auxilio con una carta

La menor de edad encontró la manera de pedir ayuda dandole un mensaje de auxilio escrito en una hoja de cuaderno a una mujer que caminaba por la calle cerca de su casa, el mensaje decía lo siguiente:

"Si me quiero matar él va a estar feliz"

“Auxilio mi papá me está golpeando, me amenaza, por favor alguien ayúdenme háblale a la policía. Me dijo que si me quiero ir de la casa que lo haga, que si me quiero matar él va a estar feliz”.

Reporte a las autoridades:

La mujer confundida por los estremecedores hechos llamó de inmediato al número de emergencias 911 para alertar a las autoridades sobre el indignante calvario que estaba sufriendo una niña al interior de su propia casa y con su propia familia.

Al recibir el reporte, las autoridades estatales se dirigieron de inmediato al domicilio que la mujer especificó, calle Martinica en la colonia El Olmo. En donde los oriundos de la zona afirmaron que el padre "Ricardo" es una persona violenta y con problemas de alcoholismo.

Ante la difícil situación los internautas han comentado que la policía debería proceder de inmediato a detener al padre o realizar las investigaciones pertinentes, por otra parte algunos cuestionan el actuar de la menor de edad.

Imelda Tafoya: Si ya les dijo la niña. Del maltrato. Q (SIC) mas quieren. Hay q actuar rápido.

PaoLa Gonzalez: Ojalá y hagan algo si es vdd que sufre maltrato la niña, porque si no la matara a golpes el tipo cuando todo acabe.

Beatriz Adriss Martinez: K esta pasando en esta época los papas estamos para protegerlos no para atacarlos (SIC)

Guadalupe Alvarado: Que edad tiene la "niña" por qué actualmente hay niñas que hayyyy (SIC) Dios hasta un castigo o llamada de atención para ellas es lo peor que les puede pasar .

