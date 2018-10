Niña fantasma aterroriza hospital abandonado de Cancún

Se acerca el día de muertos, para nuestra cultura mexicana es una época importante pues se sabe que los portales entre los mundos de los vivos y muertos se abren, esto para que las ánimas visiten a sus seres queridos que están vivos.

Pero ¿qué pasa en un lugar lleno de energía, positiva y negativa se queda en el olvido y es abandonado? Pues suceden muchas manifestaciones que incluso pueden llegar a ser fatales en algunos casos.

Está es la historia de Yolanda, una vecina de la supermanzana 65, a unos metros de donde se encontraba el Hospital Jesús Kumate, hoy ubicado en Villas del Mar.

Yolanda fue a una diligencia en la noche cerca de las 8 pm, ese día había llovido y pues desde muy temprano oscureció, ella no se imagino lo que pasaría unos minutos más tarde, pues si bien comenta que cree en dios dice que era escéptica a este tipo de acontecimientos paranormales.

Acompañada de su hijo mayor de 12 años, caminó por la calle que queda justo por donde era la entrada, a un costado de la entrada de emergencia, justo detrás del Capasits, caminaba rápidamente, pues ella misma sabe que esos lugares son conocidos por ser algo inseguros, esto después de ser abandonado cuando el hospital cambió de dirección y los negocios cerraran quedando la zona deshabitada.

Un extraño ruido...

De la nada se escuchó que del interior del edificio provenía un llanto de una pequeña, por momentos se espantó y pensó que era una opción tratar de averiguar que sucedía. "Mi primer impulso fue como madre, de ayudar a la pequeña, pero si me dio miedo y luego pensé en gritar y llamar a la policía o algo" dijo la señora Yolanda, pero nunca pensó lo que estaría a punto de ver.

¿Qué niña?, yo le respondí 'la que llora

Doña Yolanda y su hijo caminaban en la banqueta del hospital es por eso que escucharon el sonido, bueno en realidad solo Yolanda presenció dicha manifestación. "Mi hijo me preguntó que pasaba y le dije una niña y el me decía ¿qué niña?, yo le respondí 'la que llora y me dijo que no escuchaba nada", expresó la señora.

En ese momento entendió que lo que escuchó no era algo de este mundo y decidió entonces caminar más rápido y alejarse del lugar, "En mi mente recordé historias que había escuchado de que en lugares abandonados y donde mucha gente murió, se quedan sus almas y más en estas fechas de finados", dijo.

"Pude ver a una niña como de ocho o nueve años con su batita azul"

Sin embargo al momento de caminar para alejarse doña Yolanda pudo ver algo inusual, "En la parte donde se ve el patio del hospital, pude ver a una niña como de ocho o nueve años con su batita azul y el pelo suelto, no se movía mucho solo estaba allí, no le dije nada a mi hijo para que no la viera pero sentí un escalofríos en todo mi cuerpo, tomé fuerzas y caminé, sentía cansado cada uno de mis pasos y sentía que la calle no tenía final", nos contó temerosa.

Al regresar a casa nos comenta que rodeó el lugar y al día siguiente se le presentó fiebre, esa noche no durmió pero dice que este año pondrá una vela en el altar de muertos para el alma de esa niña que está atrapada en el antiguo y abandonado hospital encuentre su luz.