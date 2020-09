Niña denuncia a su violador en Facebook y desata movilización en Xalapa, Veracruz | Facebook

Tras un mensaje publicado en grupo de ventas por Facebook, donde una joven de apenas 16 años denuncia abuso sexual, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, implementó un operativo para rescatar a la víctima, en conjunto con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de Xalapa, capital del estado.

De acuerdo con lo publicado con la víctima, quien abusaba sexualmente de ella era la pareja sentimental de su tía, la cual se encargaba de cuidar a ella y su hermana de solo 7 años, luego de que su mamá las dejara "encargadas".

¿Qué decía el mensaje publicado en Facebook?

El mensaje original publicado en el grupo de ventas de Facebook, donde la menor exhibe a su violador y solicita ayuda, es el siguiente:

"Alguien que me ayude porfabor [sic] tengo 16 años y mi hermanita 7 nadie me cree no tengo mucho tiempo solo una hr [sic] para según hacer tareas no e [sic] ido a la escuela ace [sic] más de un año me presto [sic] su telefono [sic] con la niña que ago [sic] tarea ahora estoy en el baño escribiendo ya no quiero", se lee.

"Mi mama nos dejo [sic] con mi tia liz [sic] media hermana de ella aorita [sic] mi amiga me presto [sic] su telefono [sic] solo me dejan un rato estar con ella para ser [sic] tarea", añadió.

Este es el mensaje publicado por la menor en Facebook. Foto: Facebook.

Este mensaje bastó para que elementos de la Policía municipal de Xalapa, de la Policía Estatal y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acudieran a las colonias Arboledas del Sumidero y Tabasco, en donde se encontraban las pequeñas.

¿Dónde está madre de las pequeñas?

Según lo publicado por la menor, la madre de las pequeñas de 16 y 7 años, viajó desde hace un mes en busca de cruzar a los Estados Unidos, pero desde entonces no ha sabido nada de ella, por lo que permanecen bajo los cuidados de la tía.

La jovencita logró obtener los datos de su agresor debido a que la última vez que abusó de ella dejó su cartera olvidada y se aprendió sus datos. Fue así que supo que se llama Guillermo Romero Ortiz, con dirección en calle Paraíso 609 o 606, de la colonia Tabasco.