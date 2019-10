Narcos ASESINADOS por AMAR a mujeres rivales, entre ellos hombres del Chapo y El Mencho

No cabe duda que el amor aunque es bonito también puede convertirse en algo sumamente peligroso, nadie se salva de enamorarse ni siquiera los grandes capos de la droga, algunos de ellos incluso han sido asesinados por enamorarse de las mujeres de otros cárteles rivales.

Entre los fallecidos por enamorarse de mujeres equivocadas se encuentran personas cercanas a El Chapo, hasta familiares de El Mencho.

El Compadre de El Chapo

Armando López ‘El Rayo de Sinaloa’ capo del Cártel del Pacífico, y compadre de El Chapo, se enamoró de Enedina Arellano Félix, y como su nombre lo indica ella era hermana de los Arellano Félix, se dice que fueron precisamente estos quienes por celos mandaron a asesinar al hombre.

Tras la muerte de ‘El Rayo de Sinaloa’ se desató la guerra entre los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, liderada por El Chapo.

Inés Oseguera, la prima de 'El Mencho'

La prima de El Mencho, Inés Osegura también desató una gran rivalidad entre dos cárteles. Se dijo que Inés inició una relación con Carlos Rosales, conocido como “El Tísico”, operador de la Familia Michoacana.

La pareja inició una relación y tuvieron un hijo, la unión fue clave para los negocios entre los los Valencia y el Cártel del Golfo. sin embargo los problemas iniciaron cuando Inés se enamoró de Armando Valencia, por lo que ella terminó la relación que tenía con CArlos Rosales, lo que llevó a la ruptura de las relaciones con el cártel del Golfo.

En 2015 Carlos fue asesinado, esto como consecuencia por haberse enamorado de la prima de El Mencho.

El Guero Palma amigo de El Chapo

Si bien el Guero Palma no fue asesinado, fue su esposa y sus hijos quienes sufrieron las terribles consecuencias, pues fueron asesinados a sangre fría por un sicario.

El Guero Palma era socio de El Chapo, ambos iniciaron una rivalidad con los Arellano Félix, por lo se se inició una guerra, sin embargo a las filas de El Guero Palma llegó Rafael Clavel Moreno, un venezolano bastante atractivo quien quedó como su subordinado.

Mientras Palma viajaba para ver que todo estuviera en orden con su organización criminal, Rafael Claver , se acercó a la esposa de El Güero, Guadalupe Lejía, y pronto se convirtió en su amante.

La mujer se enamoró tanto que pronto decidió terminar la relación que tenían, se robaron 2 millones de dólares y se fueron a Estados Unidos, llevándose a los hijos de El Güero Palma.

Sin embargo las cosas no quedaron así, pues Rafael Clavel, en realidad no era un narco, sino un sicario contratado por los Arellano Félix, así que Clavel, asesino a la esposa de Palma, le cortó la cabeza y se la envió en una caja, no conforme con eso, una semana después también envió un video donde mostraba cómo lanzo a los hijos de El Guero Palma desde un puente.

