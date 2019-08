NETFLIX y sus referencias sobre "El Chapo" Guzmán ¿las has notado?

Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los personajes más buscados en la web, tan solo la palabra "Chapo" cuenta con más de 44 millones de búsquedas en Google por lo cual no podía faltar en las series de la gran plataforma "Netflix".

En las temporadas recién estrenadas en los últimos meses se ha mencionado al gran y famoso capo en varias ocasiones como en Orange is the New Black y en La Casa de Papel, dos series internaciones que han creado miles de fandoms.

Netflix siempre se reinventa y logra estar en boca de todos por su vanguardia y obviamente tenían que aprovechar que El Chapo ha sido un ícono en las noticias relevantes del 2019 por su juicio y condena de cadena perpetua en EUA.

SPOILER - SPOILER - SPOILER - SPOILER - SPOILER

La primer referencia fue la de La Casa de Papel, en uno de los capítulos piensan que la banda de asaltantes planean escapar por un tunel y como todo el mundo lo sabe, así fue como El Chapo escapó muchas veces de la justicia y hasta de la cárcel.

“Es el modus operandi del Chapo Guzmán, la fuga de la cárcel del Altiplano”, narran en La Casa de Papel, temporada tres.

Orange Is The New Black

Por otra parte también en Orange Is The New Black en un episodio donde las presas Suzanne Warren ("Ojos locos") y Lolly Whitehill conviven en un granero con gallinas hacen mención de Joaquín El Chapo Guzmán.

Contexto:

Las reclusas están contando a todas las gallinas cuando supuestamente hay 12, pero se dan cuenta que realmente son 13 y es en donde Lolly aclara "quiza se metió por un tunel como El Chapo".

¿Lo habías notado? Deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos si has escuchado más referencias de Joaquín El Chapo Guzmán en series de Netflix.

