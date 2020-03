NARCOS: ¿Quién es Consuelo Loera, Madre de El Chapo?

Tras la visita del presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) a Badiraguato,Sinaloa, María Consuelo Loera está siendo tendencia, pues ella y el presidente tuvieron un breve encuentro y se saludaron, pero ¿quién es esta mujer y porque los medios de comunicación la han prestado mucha atención?

Consuelo Loera de 91 años de edad, es nada más y nada menos que la madre del El Chapo Guzmán, quien por mucho tiempo fue el narcotraficante más buscado de México y enemigo público número uno de Estados Unidos.

María Consuelo Loera Pérez, madre "El Chapo" Guzmán, acudió a saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Badiraguato.

Lo cierto es que Consuelo Loera, no es una persona alejada de los medios de comunicación, pues esta no es su primera aparición, en ocasiones anteriores fue ella misma quien solicitó la ayuda del presidente de México, AMLO y del presidente de Estados Unidos para reencontrarse con su hijo y poder verlo antes de que El Chapo recibiera cadena perpetua.

La madre de El Chapo, una mujer generosa

Personas que han tenido la oportunidad de hablar con Consuelo Loera, madre de El Chapo, aseguran que ella es una mujer sencilla, una persona agradable y muy generosa, y aunque se ha dicho que vive con grandes lujos esto parece ser una mentira, así fue constatado en una entrevista por Univisión, que mostró la casa donde vive la madre de El Chapo.

La casa de Consuelo Loera, donde ha vivido gran parte de su vida y donde creció El Chapo, está ubicada en una localidad conocida como La Tuna, una pequeña población perteneciente al municipio de Badiraguato, Sinaloa, ubicada en la sierra, lugar del cual es originario el ex líder del Cártel de Sinaloa.

Así mismo pese a lo que se podría pensar, la vida de Consuelo Loera, la mamá de El Chapo, no ha sido nada fácil, no solo por el dolor de saber que su hijo está en la cárcel y que ya no podrá volver a verlo, sino porque incluso ella misma y su casa han sido investigadas por las autoridades, quienes solían “acosarla”.

De acuerdo con algunos medios, elementos de la Marina Armada de México y otras autoridades policíacas por mucho tiempo mantuvieron un operativo “permanente” en la periferia de la casa de la madre del “Chapo” esto en caso de que algo ocurriera.

Pero eso no es todo, en 2016 la señora Consuelo Loera, tuvo que dejar su casa por un tiempo, esto debido a enfrentamientos entre grupos criminales, que constantemente se atacaban en la la zona serrana de Sinaloa, Durango y Chihuahua, mejor conocida como el Triángulo Dorado.

Ahora, la María Consuelo Loera, trata de mantener una vida tranquila y todo parece indicar que la visita de AMLO a Badiraguato, la tierra del chapo, fue una gran sorpresa para ella.